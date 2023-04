iOS 17 – 7 possíveis novidades que o seu iPhone irá receber

Estamos a poucas semanas da apresentação do iOS 17. Será, como de costume, no evento WWDC, que se realizará entre os dias 5 a 9 de junho. Deverão aparecer mais de 100 novidades, mas estas 7 serão, provavelmente, das mais importantes.

iOS 17 vai trazer sobretudo melhoramentos

Faltam menos de dois meses para a Worldwide Developers Conference 2023, e os rumores sobre a versão da próxima geração do iOS aumentaram. Dizem algumas vozes que o iOS 17 não apresentará grandes mudanças como as que vimos no iOS 16, mas melhorias significativas podem ser importantes para um sistema operativo melhor.

Mark Gurman, da Bloomberg, que costuma fornecer detalhes confiáveis ​​sobre os planos da Apple, disse que o iOS 17 incluirá "muitos dos recursos mais solicitados pelos utilizadores".

Há rumores sobre áreas cada vez mais preponderantes no iOS, como a Central de Controlo, os Atalhos, a Dynamic Island, os widgets, além de outras ferramentas para gerir melhor os dispositivos, como os AirPods, por exemplo.

Há 7 linhas de evolução que iremos certamente receber no próximo iOS. Vamos conhecer as previsões.

1 - Melhorias de desempenho

Embora o iOS 17 não seja uma grande atualização quando se trata de introduzir novos recursos, a próxima versão será sobre como aumentar o desempenho, a eficiência e a estabilidade.

Além disso, a empresa está a concentrar-se no suporte de longo prazo para dispositivos mais antigos, o que sugere que trabalha para tornar o ‌iOS 17‌ uma atualização sem erros, mesmo em iPhones que não possuem o hardware mais recente.

Não será por acaso que a Apple ainda dá suporte de segurança a equipamentos como iPhone 6S, que saiu em 2015. Isto é, quanto mais tempo conseguir manter um iPhone operacional, mais acrescenta utilizadores à sua rede de serviços. E serviços são uma grande fonte de rendimento da empresa de Cupertino.

2 - Widgets interativos

A Apple está a testar widgets interativos para o ecrã inicial e na vista Hoje no iPhone, mas aparentemente este não recurso poderá não chegar com a primeira versão do iOS 17.

Os widgets interativos irão permitir fazer muito mais do que agora, graças aos botões, controlos deslizantes e muito mais. No fundo aqui a Apple volta a aproximar esta ferramentas, os widgets, ao que o Android já fez há muitos anos.

3 - Melhorias na pesquisa

Com cada vez mais conteúdos, aplicações, contactos, ficheiros, imagens, músicas, mensagens, notas, e muitos outros dados guardados no iPhone, a pesquisa torna-se imensamente importante. Mas não pode falhar, nem ser lenta a mostrar o que é solicitado.

Aliás, como temos visto, as novas versões do iOS geralmente introduzem melhorias na Pesquisa e no Spotlight, e estas melhorias também são esperadas no ‌iOS 17‌.

Rumores sobre melhorias futuras para este recurso não revelaram muitos detalhes, mas a Apple trabalhou no passado para simplificar os resultados de pesquisa, localizar texto em fotos e vídeos e permitir que os utilizadores pesquisem tópicos específicos em imagens. Melhorias podem ser feitas em todos estes recursos, juntamente com a introdução de novas ferramentas.

Uma área que precisa muito de melhorias é a pesquisa da Apple, assim como a função de pesquisa na aplicação Definições. Esta última geralmente não fornece resultados diretos para irmos rapidamente ao que interessa, quando procuramos algo nas Definições.

4 - Loja de aplicações de terceiros

Os regulamentos europeus em breve exigirão que a Apple ofereça suporte a sideloading e lojas de aplicações alternativas. Apesar da empresa de Cupertino reclamar que esta abertura a outras lojas poderá trazer enormes problemas de segurança ao sistema e aos dispositivos, a União Europeia continua a exigir que tal aconteça.

Esta alteração poderá ser apenas para os utilizadores Apple da Europa. Como tal, a Apple trabalha para incluir este recurso no iOS 17.

Podemos esperar que a Apple tenha controlos de segurança para aplicações descarregadas das lojas alternativas semelhantes ao recurso Mac Gatekeeper, que impede a instalação de software não confiável. Este método não ajudará também ais programadores fugirem das taxas aplicadas pela Apple na sua loja.

A Apple, de fato, planeia cobrar dos programadores pelo acesso ao iOS, embora as taxas possam ser de 15 a 30% mais baixas.

A empresa tem até março de 2024 para se adequar às novas leis europeias.

5 - Novo CarPlay

Durante a WWDC 2022, a Apple demonstrou uma versão de próxima geração do CarPlay que deve ser lançada em 2023. Isso inclui suporte para vários ecrãs num veículo, para que a experiência do CarPlay possa ser implementada no sistema de infoentretenimento, painel de instrumentos e até mesmo noutras áreas.

Instrument Cluster Integration é um novo recurso que dará ao ‌CarPlay‌ mais controlo sobre as funções do veículo e se integrará ao velocímetro, odómetro, medidor de combustível e muito mais.

Os controlos climáticos do veículo estarão acessíveis diretamente via ‌CarPlay‌ e isso permitirá ajustar o aquecimento ou o ar condicionado, e a Apple também planeia adicionar vários widgets úteis que exibirão informações como duração da viagem, economia de combustível, clima, HomeKit dispositivos e outros detalhes.

6 - Central de controlo redesenhada

A Central de controlo foi introduzido pela primeira vez no iOS 7 e permite que os utilizadores executem tarefas rápidas, como ligar/desligar Wi-Fi, dados móveis, Bluetooth, AirDrop e muito mais. No entanto, não foi renovado desde o iOS 11.

Isto sugere que este ano a Apple poderá finalmente dar uma nova aparência à Central de Controlo. Uma das novidades poderá ser a nova capacidade de personalização.

7 - Novos recursos para a Dynamic Island

Atualmente, podemos ‌na Dynamic Island visualizar cronómetros, chamadas telefónicas recebidas, direções do Google Maps, sincronização com dispositivos Apple e muito mais. Contudo, e tendo em conta o potencial, há seguramente muito mais a fazer, especialmente com aplicações de terceiros.

Embora não tenhamos muitos detalhes, parece que a Apple janela adicionar mais recursos à Dynamic Island para a tornar mais útil e informativa. Por exemplo, a empresa poderá integrar a interface Siri na Dynamic Island.

Em resumo...

Vamos seguramente ver muitas novidades gráficas, pequenos ajustes que melhoram a usabilidade dos equipamentos. Vamos ter acesso a novos menus, para podermos gerir funcionalidades e atualizações do software dos acessórios (até porque vem aí o Apple Glass), e veremos mais desempenho.

Claro, não podemos esquecer que a Apple anda a trabalhar na app Casa para uma melhor interface assim como iremos ver melhorias nalgumas aplicações nativas. Resta saber se é desta que a empresa de Cupertino traz a Siri a falar português de Portugal no iOS 17.