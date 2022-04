iOS 15.5 traz suporte para apps com pagamentos externos

Após os reguladores um pouco por todo o mundo terem pressionado a Apple a aceitar pagamentos externos dentro da sua App Store, a empresa teve de redefinir a sua estratégia e adaptar as suas plataformas. Agora, foi descoberto na versão beta do iOS 15.5, que a Apple adicionou suporte para apps com compras externas.

Este alerta que é disparado tem como objetivo informar o utilizador que a aplicação que está a descarregar poderá ter no seu interior compras associadas, mas com pagamento em lojas de terceiros.

iOS 15.5 trará alertas para pagamentos externos na App Store

A versão beta mais recente do sistema operativo da Apple traz suporte total para a nova obrigação imposta à empresa de Cupertino. Agora, o utilizador poderá ser confrontado com a hipótese das compras dentro de certas apps serem pagas em serviço fora da plataforma Apple.

Isto traz aqui algumas informações importantes que o utilizador necessitará de estar ocorrente. Por exemplo, se descarregou uma aplicação e dentro desta tiver comprado algumas funcionalidades, quando remover essa aplicação vai receber um alerta a informar que não é possível gerir compras e assinaturas pela App Store.

A diferença é que enquanto a App Store permite que os utilizadores façam a gestão de todas as suas compras num único lugar, a Apple não tem controlo sobre o que os utilizadores compram fora da plataforma – por isso é importante ter um lembrete.

As compras externas de [nome da aplicação] ainda podem existir. Não pode gerir ou cancelar nenhuma compra externa através da App Store. Para obter mais informações, entre em contacto com o programador.

O código interno do iOS analisado pelo site 9to5Mac também mostrou que a Apple está a implementar outro alerta que aparecerá quando o utilizador abrir uma app que oferece compras externas pela primeira vez. No entanto, vale a pena notar que este recurso não estará disponível para todas as aplicações.

As diretrizes da App Store deixam claro que o “direito de conta de link externo” está disponível apenas para “aplicações de leitura”, que são apps que oferecem conteúdo digital, como revistas, livros, músicas ou vídeos. Outro requisito é que a aplicação não possa oferecer compras na app usando a plataforma da Apple. Ainda assim, cada solicitação deve ser aprovada pela Apple.