Zuck Bucks: Meta poderá estar a trabalhar numa nova moeda virtual

Em mais um movimento capitalista protagonizado por Mark Zuckerberg, a Meta está a explorar a possibilidade de ter uma moeda virtual chamada Zuck Bucks.

A ideia passa por permitir que os utilizadores a utilizem nas várias plataformas da empresa.

A Meta está, alegadamente, a explorar a ideia de introduzir uma moeda virtual à qual os utilizadores poderão recorrer em todas as suas aplicações. De acordo com o Financial Times, a empresa de Zuckerberg está a estudar a introdução de um sistema financeiro partilhado pelas suas várias plataformas, como o Facebook, Instagram e WhatsApp.

Conforme mencionado pelo Mashable, é possível que esta seja uma forma de a Meta dinamizar as suas redes sociais, diversificando as fontes de receita de plataformas, tais como o Facebook, que já viram melhores dias.

Por se tratar de um projeto em desenvolvimento, não existe um nome oficial - embora a moeda esteja a ser apelidada de Zuck Bucks -, e não se sabe ainda como funcionará o sistema. Aparentemente, o nome foi atribuído por funcionários da empresa.

Apesar de ainda se saber muito pouco sobre a Zuck Bucks, sabe-se que é possível que a moeda virtual não esteja ligada à blockchain. Isto, porque irá funcionar, espera-se, da mesma forma que as moedas de um jogo móvel, sendo controladas pela empresa. Ou seja, moedas que podem ser compradas com dinheiro real e que podem comprar acesso a vantagens, produtos, entre outros.

Alegadamente, a Zuck Bucks está ainda em desenvolvimento e, por isso, poderá nunca conhecer a luz do dia.

Não temos atualizações para partilhar hoje. Consideramos continuamente novas inovações de produtos para pessoas, empresas e criadores. Como empresa, estamos concentrados em construir para o metaverso e isso inclui o aspeto dos pagamentos e serviços financeiros.

Disse um porta-voz da Meta ao Mashable.

