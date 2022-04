79% dos leitores utiliza o apoio financeiro AUTOvoucher

Com o aumento dos preços dos combustíveis, o Estado Português definiu algumas medidas para ajudar a que esse valor pese um pouco menos na carteira dos consumidores. Neste sentido, uma dessas medidas foi a criação do apoio financeiro AUTOvoucher.

Assim, na nossa última questão semanal quisemos saber se os nossos leitores já utilizam esse mesmo apoio. Vamos conhecer os resultados.

Utiliza o apoio financeiro AUTOvoucher?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 3.181 respostas obtidas.

E de acordo com os resultados obtidos, a esmagadora maioria dos participantes, com 79% dos votos, responderam que SIM, que usam o apoio financeiro AUTOvoucher disponibilizado pelo Estado Português (2.527 votos). Por sua vez, os restantes 21% responderam que não usam esta medida para ajuda de suporte ao preços dos combustíveis (654 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados.

Nos comentários ao artigo da questão, os leitores deixaram várias opiniões diferentes. Por um lado há os que dizem usar o apoio do AUTOvoucher, deixando também elogios a esta e a outras medidas implementadas pelo governo português com o objetivo de ajudar nos gastos acrescidos devido ao aumento dos preços, nomeadamente dos combustíveis. Contudo, também há leitores que dizem não usar e justificam com o facto de a medida ter algumas limitações, e que seria preferível que o desconto fosse imediato no valor a pagar, como aconteceu recentemente na vizinha Espanha.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se utiliza o apoio financeiro AUTOvoucher.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico? Sim.

Não, mas estou a pensar comprar.

Não, nem quero. Ver Resultados Loading ... Loading ...

