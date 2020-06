iOS 14: Novo rumor dá conta de uma curiosa novidade nas chamadas do iPhone

A Apple está a poucos dias de anunciar ao mundo as novidades que desenvolveu para o iOS 14, assim como para os outros sistemas operativos. São várias as possíveis inovações dentro do ecossistema, novas ferramentas e tecnologias. Da Realidade Aumentada à redesenhada app de meteorologia, são já muitos os rumores disponíveis. Agora, fala-se que o iOS 14 poderá trazer uma funcionalidade que permite no iPhone ter um controlo diferente no que toca ao conteúdo e teor das chamadas feitas e recebidas.

Esta ferramenta há muitos anos que era solicitada pelos utilizadores e a Apple sempre fez “ouvidos de mercador”. A legalidade não reúne consensos!

iOS 14 pode facilitar a gravação de chamadas no iPhone

A gravação de chamadas por telefone e FaceTime com iPhones com iOS 14 pode ser tão fácil quanto deslizar um botão. Isto, claro, se uma informação não confirmada estiver correta. Supostamente caberá aos utilizadores fazer isso legalmente. Claro que esta altura, sem nada oficial, tudo não passa de um rumor. Mas quantos rumores não são depois confirmados?

Segundo o que se sabe, as informações partiram de um suposto screenshot de um menu do iOS 14. A tal versão que “vazou” na China há uns meses poderá estar na base destas notícias. Conforme é dado a conhecer “A ativação deste comutador permitirá a gravação de todas as chamadas recebidas e efetuadas neste dispositivo”.

Pois bem, é preciso enquadrar esta funcionalidade agora na lei. A lei em Portugal, por exemplo, diz claramente que “é crime a interceção, gravação, registo, utilização, transmissão ou divulgação de conversas e de comunicações telefónicas, se estas condutas forem praticadas sem consentimento e com intenção de devassar a vida privada das pessoas visadas”.

Mas haverá forma de gravar uma chamada legalmente?

Sim há. Aliás, como temos visto, com a utilização das videoconferências, as chamadas de vídeos podem ser gravadas. Contudo, há que informar todos e ter a sua autorização para o fazer. O mesmo acontece nas chamadas telefónicas.

De tal forma que esta funcionalidade que agora poderá integrar o iOS 14 também parece ter esse alerta. Esta opção tem um aviso de que é responsabilidade do proprietário do iPhone usar este recurso de maneira legal. As leis sobre esta prática variam amplamente.

Cada país tem as suas leis e mesmo dentro dos países, como nos Estados Unidos, há estados que apresentam a lei diferente de outros estados. Portanto, havendo esta possibilidade de usar uma funcionalidade para gravar as chamadas, o ónus do cumprimento da lei deverá estar do lado do utilizador.

Mas atenção, esta funcionalidade, a existir, poderá não estar disponível para todos. Conforme sabemos, alguns países, incluindo a Austrália e a Índia, proíbem completamente estas gravações.

O recurso supostamente cobrirá “Chamadas telefónicas e Facetime”. A razão mais óbvia para questionar a veracidade deste relatório é que o FaceTime está incorreto. Dito isto, a imagem supostamente vem de uma cópia do iOS 14 de dezembro de 2019 obtida por hackers chineses. Não é impossível que haja um erro de ortografia numa versão tão antiga.

Portanto, nada como esperar o dia 22 deste mês, tudo isto e muito mais será revelado.

Leia também: