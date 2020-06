Tower of Time, um RPG ‘à antiga’ a caminho das consolas

Tower of Time é um RPG desenvolvido pelos estúdios polacos da Event Horizon, tendo sido lançado em 2018 para PC.

O jogo que apresenta algumas novidades na sua jogabilidade, vai agora ser lançado para as consolas.

Apesar de os RPG serem tipicamente jogos mais orientados para serem jogados em PCs, nos últimos anos temos vindo a assistir (ainda bem) à chegada de muitos às consolas. Tower of Time é um desses casos que, tendo já sido lançado em 2018 para PC, vai agora chegar à Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Na realidade, Tower of Time é um RPG que mistura os elementos mais clássicos (influenciado por jogos como Baldur’s Gate e Might and Magic) deste género com algumas novidades.

Tower of Time apresenta um sistema de combate em tempo real com uma abordagem inovadora bastante interessante: Sistema Arrow-Time.

A ação decorre em Artara, um mundo devastado após uma catástrofe ter ocorrido e que afastou as diferentes raças, e com essa separação, todo o seu conhecimento. Segundo os responsáveis da Event Horizon, a história de Tower of Time prende-se com o momento em que uma civilização tecnologicamente avançada se depara com a existência de Magia.

E tudo isto culmina com a aventura que se passa na misteriosa Tower of Time.

O jogador terá a oportunidade de criar a sua party, de até 4 personagens, de entre um máximo de 7 classes distintas (Dwarven Runelord e Elven Druid, Shadow Mystic ou Frostling Blademaster entre outras), e partir para a aventura neste mundo caótico. Existe um vasto e rico sistema de upgrades de personagens, equipamentos, armamentos e encantamentos.

O jogo apresenta como principal novidade face aos RPGs clássicos, o facto de ter um maior nível de profundidade tática na medida que inclui um sistema de Abrandamento do Tempo durante os combates em tempo real (chamado de sistema Arrow-Time).

Com a aplicação da opção Arrow-Time, o jogador ganha uma maior capacidade de avaliar devidamente o combate e posicionar as suas personagens na melhor forma.

É, portanto, uma forma estratégica de olhar para os combates, podendo-se mudar a formação de ataque como otimizar a combinação das skills dos diferentes personagens. E essas skils são variadas, podendo ir desde a manipulação da gravidade, a criar paredes de pedra, ou lançar feitiços de fogo entre muito mais.

O próprio sistema de evolução das nossas personagens, é bastante complexo, mas oferecendo ao jogador uma total liberdade na sua evolução. Por exemplo, os jogadores podem implementar até 4 feitiços de classes distintas num único personagem, dando-lhe assim a possibilidade de usar habilidades de outra classe, mas mantendo as suas skills próprias.

Existem mais de 500 opções diferentes nas Skill Trees de evolução de personagens o que é o mesmo que dizer que existirá a possibilidade de se criarem milhares de combinações únicas.

Existem mais de 150 tipos diferentes de inimigos e mais de 50 bosses à espera do jogador, cada qual com as suas próprias skills e táticas.

Tower of Time chega no próximo dia 23 de junho à Playstation 4, dia 25 de junho à Nintendo Switch e dia 26 de junho à Xbox One.