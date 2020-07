iCloud Keychain do iOS 14 vai alertar sobre passwords fracas ou vazadas

O iOS 14 traz inúmeras novidades interessantes e bastante úteis para o utilizador. Uma das novidades é que agora o serviço Keychain do iCloud traz algumas melhorias importantes e vai alertar o utilizador sobre passwords fracas ou vazadas.

A segurança digital deve ser um assunto encarado cada vez com mais atenção, e felizmente as próprias ferramentas são atualmente uma parte ativa que ajudam nessa tarefa.

O iCloud Keychain é um serviço criado pela Apple que armazena e sincroniza os dados de segurança sensíveis do utilizador, mantendo-os seguros e centralizados. Desses dados constam o nome de utilizador, passwords de sites, redes WiFi e ainda informações relativas ao cartão de crédito usados no iOS. Os utilizadores podem aceder a esta ferramenta através do iPad e iPhone.

A pensar na segurança dos seus clientes, a Apple melhorou o serviço Keychain do iCloud no sistema operativo iOS 14. Com esta atualização, o Keychain será agora capaz de ajudar os utilizadores ao dar-lhes informações úteis e pertinentes acerca da qualidade das suas passwords.

iCloud Keychain agora alerta-o sobre passwords fracas ou vazadas

Com o iOS 14, a Apple disponibiliza um novo menu intitulado “Recomendações de Segurança”. Aqui, serão exibidas todas as passwords do utilizador que podem pôr em risco as suas contas por alguma razão.

Ou seja, o iCloud Keychain vai alertar o utilizador sobre qual o problema relativamente a cada uma das passwords indicando, por exemplo, se é uma palavra passe fraca e vulnerável, ou também se se trata de uma password reutilizada e comprometida.

O serviço sugere, assim, que a password seja alterada como forma de garantir uma melhor segurança na proteção das contas do utilizador.

Estes são alguns exemplos de alertas de segurança que agora o iCloud Keychain emite no iOS 14:

Muitas pessoas já usaram essa password, o que facilita a sua adivinhação. Essa password é fácil de adivinhar. Essa password usa a sequência “123”. A utilização de padrões comuns facilita a adivinhação das passwords.

O iCloud Keychain analisa e verifica as palavras passe que possam estar envolvidas nalgum vazamento de dados, alertando o utilizador para as alterar. Este é um alerta importante uma vez que sugere a alteração imediata da password e, por conseguinte, evitar o comprometimento das contas do utilizador.

macOS Bir Sur também vai disponibilizar esta farramenta

A novidade também está presente no macOS Big Sur e segundo a Apple:

O Safari monitoriza com segurança as suas passwords guardadas, mantendo-se atento às palavras passe que possam estar envolvidas nalgum vazamento de dados. Para isso, o Safari utiliza técnicas criptográficas fortes para verificar regularmente as derivações das suas passwords numa listagem de passwords vazadas, de forma segura e confidencial, não revelando informações sobre as suas palavras passe, nem mesmo para a Apple. Se o Safari encontrar alguma violação, poderá ajudá-lo a atualizar o Sign In ou gerar automaticamente uma nova e segura password.

Para além destas melhorias, a Apple anunciou ainda um projeto de código aberto de forma a ajudar os programadores a dar suporte para passwords fortes compatíveis com sites populares.

