Facebook Messenger chegou à Mac App Store, mas só para alguns!

No início do ano da graça de 2016, correu a informação que o Facebook poderia estar a desenvolver uma versão do seu Messenger para macOS. Posteriormente, em abril de 2019 voltou-se a vislumbrar um possível lançamento. Agora… finalmente chegou.

Calma, a aplicação Facebook Messenger chegou ao Mac, mas ainda poderá não estar disponível na sua loja de apps para macOS. No entanto, será uma questão de tempo, visto que está a ser disponibilizada região após região.

Facebook Messenger para macOS facilita as conversas no Mac

A interface é muito similar ao grafismo que o Facebook já usa para o seu Messenger noutras plataformas. Contudo, a app está mais fluída. Esta oferece aos utilizadores a capacidade de acompanhar com mais facilidade as suas conversas em diferentes dispositivos, e suporta diversos recursos úteis do Messenger – incluindo o chat por vídeo em grupo.

Claro que todos sabemos que sempre foi possível usar o Messenger no Mac através do browser, mas muitos utilizadores argumentam que uma aplicação nativa oferece uma experiência maior e melhor. Além da forma de usar, a app também permite receber melhores notificações e mais confiáveis. Inclusive evita que tenhamos de fazer tantas vezes o login para as carregar.

App para Mac demorou quase um ano

O Facebook lançou a sua nova aplicação Messenger para o macOS (e Windows) quase há um ano, durante a conferência F8. Na altura prometeu que estrearia essa versão até o final do ano passado, mas não conseguiu cumprir o prazo.

Assim, para quem esperava a app, o Messenger finalmente chegou ao Mac. Conforme conhecemos, esta ferramenta fornece acesso a todas as suas conversas com amigos do Facebook, além de recursos como chamadas de voz e conferência por vídeo. Também possui um modo escuro, embora alguns utilizadores relatem que ainda não está a funcionar corretamente.

Na base do desenvolvimento está a tecnologia Electron, não o Catalyst, o que significa que é compatível com máquinas que ainda não foram atualizadas para o Catalina. A framework Electron facilita a captura de aplicações da web que já existem e transforma-as em apps nativas que podem ser instalados na sua máquina.

Antes de se apressar a ir descarregar o Messenger no seu Mac na Mac App Store, há algo que deve saber. Este download, no momento, está disponível apenas num pequeno número de mercados, e isso não inclui Portugal (nem mesmo os EUA).

Assim, o teste inicial apenas está a incluir os mercados dos seguintes países:

Austrália

França

México

Nova Zelândia

Polónia

Segundo informações reveladas pelo Facebook, está a ser “conduzido um pequeno teste da aplicação Messenger para macOS em alguns mercados”. Está nos planos expandir o software mais tarde, mas “não há uma data em que este estará disponível, pois ainda estão a recolher comentários dos utilizadores”.

Portanto, é uma boa notícia, se bem que ainda não se pode meter a mão na massa (a não ser que tenha conta nessas Mac App Store). Contudo, estas novidades depois chegam rápido aos outros mercados. Questão de dias.