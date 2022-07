A chegada ao mercado dos novos MacBook Air com o novo SoC M2 veio mostrar que a Apple está novamente no topo. Estes são portáteis que se destacam e que mostram como a nova proposta da marca irá dominar o mercado.

Algo que agora surge são as primeiras análises, com todo o hardware a ser detalhado e avaliado. Algo que se descobriu nestes mesmos testes pode mudar muito. A Apple parece ter encontrado uma forma de dar energia infinita ao MacBook Air com M2. Venha descobrir como é possível.

A Apple consegue ter uma atenção ao detalhe e ao pormenor muito superior ao de outras empresas. Desde o momento do desenho até ao produto final, há um cuidado acima da média, que a empresa tem tentado manter ao longo dos anos.

Esse cuidado parece estar a ter algumas lacunas, como se pode ver com o novo MacBook Air. É apenas um pormenor, mas que certamente há alguns anos não iria acontecer. Aparentemente a Apple consegue dar energia infinita ao MacBook Air com SoC M2

Infinite magsafe charge is a thing great new feature pic.twitter.com/4aWMxPpB6E — iJustine (@ijustine) July 20, 2022

Ao ligar o cabo de alimentação deste novo computador à porta USB-C e à ficha MagSafe, algo inesperado acontece de imediato no novo computador da Apple. O MacBook Air começa a carregar, criando assim um loop infinito e que se mantém por muito tempo.

Este pequeno truque está mesmo associado a algo que a Apple deverá resolver. Foi algo que rapidamente foi disseminado de forma viral na Inernet, para mostrar esta falha da Apple no seu novo MacBook Air, algo que não foi encontrado noutros modelos

HIDDEN FEATURE on the new M2 MacBook Air!!!! pic.twitter.com/P0zZZe4EUd — Gregory McFadden (@GregoryMcFadden) July 18, 2022

Este não é um comportamento único e já foi visto várias vezes noutros sistemas. A Apple deverá resolver esta situação caricata numa atualização futura, que passará a detetar estas ligações e perceber que não é um carregamento normal.

Já no passado tivemos situações em que, por exemplo, as baterias acabavam por carregar acima dos 100, como aconteceu com o Windows. Tudo não passava de uma falha de software e que foi resolvida de forma simples e muito rápida.