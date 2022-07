Porto de Los Angeles sofre 40 milhões de ciberataques por mês

Desengane-se quem pensa que os ataques informáticos têm somente como alvo sistemas institucionais, de entidades privadas e/ou sistemas domésticos, pois, para além desses, há hackers que procuram alvos mais específicos.

Como tal, de acordo com as mais recentes notícias, é indicado que o Porto de Los Angeles, que é um dos mais movimentados de todo o mundo, sofre cerca de 40 milhões de ciberataques todos os meses.

Porto de Los Angeles é um alvo que cativa os hackers

Segundo os dados revelados por um recente relatório divulgado pelo canal BBC, o Porto de Los Angeles, nos EUA, sofre cerca de 40 milhões de ciberataques por mês. E este valor quase que duplicou comparativamente ao período anterior à pandemia.

Para além da cidade norte-americana, este Porto é também o mais movimentado do Hemisfério Ocidental. Portanto, com estas informações, é fácil deduzir que a vida dos trabalhadores daquele local não é nada fácil, especialmente no que respeita às equipas que trabalham no setor informático e tecnológico.

De acordo com os detalhes, atualmente este Porto é um local onde acontece o transporte de mais de 250 mil milhões de dólares em mercadorias todos os anos. Logo aí, é compreensível que este seja um alvo aliciante para os criminosos digitais.

Por sua vez, o diretor executivo do Porto de Los Angeles, Eugene Seroka, afirmou que estes ataques cibernéticos, sobretudo vindos da Europa e da Rússia, têm como objetivo causar danos e fazer mossa na economia dos Estados Unidos.

Desta forma, e para tentar lidar e contornar esta situação, o Porto de Los Angeles está a trabalhar em conjunto com a Unidade de Crimes Cibernéticos do FBI. O objetivo é evitar assim que sejam realizados mais ataques e ainda melhorar a segurança dos sistemas do local.

Seroka diz ainda que, devido à pandemia da COVID-19, libertar todo o carregamento no Porto é uma tarefa que irá durar até 2023. Como tal, e num momento de escassez na rede de fornecimento, haver segurança nos sistemas informáticos do serviço é então fundamental e uma das maiores prioridades.