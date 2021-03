Dica: Como criar um botão de ajuda no seu iPhone e no Apple Watch

A dica de hoje tem como alvo todas as pessoas que usam um iPhone e também aqueles que o combinam com o Apple Watch. Então, recorrendo à aplicação Atalhos, nativa do iOS, vamos criar no menu principal do smartphone da Apple um botão para pedir ajuda, caso estejamos a precisar de auxílio. Este pode ser um recurso muito interessante para crianças, idosos ou qualquer pessoa que nalgum momento queira solicitar um auxílio, enviando uma mensagem e a sua localização.

Há inúmeros cenários onde esta dica poderá ser importantíssima. Vejam como é simples com o nosso guia passo a passo.

Temos vindo a mostrar alguns guias práticos que têm como base de trabalho a app Atalhos, que vem nativamente instalada com o iOS e iPadOS. São truques que se podem fazer para aumentar mais ainda a ação do sistema operativo do iPhone e do iPad. Assim, nessa senda de criatividade, hoje vamos trazer mais um guia fantástico com esta ferramenta.

Criar um botão de Ajuda no iPhone

A ideia é tirar proveito das ações da app Atalhos para criar cenários de atuação. A sugestão de hoje é criar um botão de ajuda. Não se trata de usar o botão/sistema SOS do iOS, é algo mais restrito, apenas para um ou mais contactos.

Este botão poderá ser interessante para as pessoas o usarem caso precisem da ajuda de alguém. Depois de acionado, o sistema irá enviar uma mensagem por SMS a um contacto (ou a vários contactos), adicionando a localização da pessoa que envia. Do outro lado, o recetor da mensagem irá receber a respetiva SMS e o link para seguir até ao local onde a pessoa estará.

Temos vários cenários em mente onde este botão poderá ser importantíssimo. Por exemplo, um idoso que seja treinado para quando estiver desorientado usar este botão como forma de pedir ajuda. Uma criança que o use para solicitar auxílio, ou qualquer um de nós num qualquer momento mais difícil.

Deixamos já as imagens e depois o passo a passo:

Abra a app Atalhos e clique em baixo no ícone Galeria; Agora, na Barra de pesquisas, procure por Ajuda; Irá aparecer a opção Mensagem de ajuda. Clique em cima do ícone. De seguida, com a opção Mensagem de ajuda aberta, vamos clicar no botão Adicionar atalho; Nesta altura é pedido que adicione um contacto. Clique então no botão + que irá abrir a sua lista de contactos; Escolha um ou vários contactos e clique no botão OK (este passo pareceu-nos redundante, porque acabamos à frente por o apagar); De volta ao menu Os meus atalhos (que pode escolher no canto inferior esquerdo) já vai perceber que tem em cima o novo atalho; Clique agora nos 3 pontos desse atalho para abrir as opções de edição; Dentro vamos ver alguns módulos deste atalho. Para o efeito, não vamos precisar de todos. Por isso, pode apagar o primeiro e o segundo módulo (Contactos) e o terceiro (Variáveis). Basta clicar no X nesses blocos; Agora desça e vá à opção Mensagens. Clique aí na opção “Permitir acesso” e confirme no OK; Com as opções de mensagens abertas, vai poder ver a mensagem predefinida. Pode alterar clicando em cima da mesma. Depois clique no botão OK; Agora, clique durante um segundo na opção Contactos. Abre-se um menu e escolha Limpar; Com a opção Destinatários já disponível, clique em cima dela. Escolha agora o contacto para quem quer enviar o SMS de pedido de ajuda. Clique depois no OK; Assim, de novo no quadro anterior, no canto superior direito volte a clicar no OK. Pronto. Temos o botão preparado. Teste, porque o iOS vai pedir autorização para enviar a localização.

Este vídeo mostra-nos os passos que temos de dar. No fundo, é a representação do que foi escrito em cima.



Acrescentar este botão no menu principal do iPhone

Depois do atalho estar criado, vamos usar as opções de partilha do iOS.

Clique durante um segundo em cima do atalho; No menu clique em Partilhar; Dentro das opções de partilha, clique em Ecrã Principal; Feito isto, dê um nome ao ícone e coloque-o onde entender no ecrã principal clicando no botão Adicionar.

Provavelmente, se o seu ecrã principal estiver repleto, ele irá para onde tiver espaço. Mas coloque-o numa zona de rápido acesso.

E como o acrescento ao Apple Watch?

Esta opção é simples. Basta abrir a aplicação Atalhos no Apple Watch e o primeiro atalho que lá verá é este que foi criado. Basta agora clicar e a ação será a mesma que vimos no iPhone.

Portanto, com estas opções, vai poder ter sempre à mão um botão que, ao ser clicado, solicita ajuda a um ou vários contactos disponibilizando em simultâneo a localização.

Quer no iPhone, quer no Apple Watch, a mensagem enviada irá ter ao destinatário com a localização que poderá ajudar a encontrar quem precisa de ajuda.

Tirem partido desta dica e digam-nos, nos comentários, em que cenários poderá ser útil o botão de ajuda.