Satélite Amazonia-1 está fora de controlo? Há sinais que sim…

A Índia lançou no final de fevereiro com sucesso o Amazonia-1, o primeiro satélite artificial de monitorização da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operacionalizado pelo Brasil. O lançamento decorreu a bordo do veículo polar PSLVC51 a partir de uma plataforma na base Sriharikota, no estado de Andhra Pradesh, informou a Organização de Investigação Espacial Indiana (ISRO).

Agora surgem informações que o satélite Amazonia-1 está pode estar fora de controlo.

Satélite Amazonia-1 com sinal “irregular”….

De acordo com informações recentes, o satélite Amazónia-1 pode estar descontrolado. A Folha de S. Paulo revelou que os especialistas encontraram irregularidades ao nível do sinal ao analisar o satélite, o que pode ser um indício de que algo está errado com o satélite.

Num tweet partilhado pela USA Satcom é possível perceber que há algo de errado…

Com quatro metros de altura, o satélite vai captar imagens de alta resolução para auxiliar nos diferentes programas de observação e monitorização da Terra com que o Brasil conta, incluindo o programa destinado à fiscalização da desflorestação da Amazónia.

As imagens do Amazónia 1 vão complementar a dos satélites CBERS-4 e CBERS-4ª, que o Brasil utiliza para observar a forma autónoma da Terra sem necessidade de depender de imagens de equipas de outros países.

Os CBERS são satélites desenvolvidos pelo Brasil e pela China no marco do programa Chino-Brasileiro de Satélite de Vigilância Remota (CBERS).

O Brasil e a China desenvolveram e lançaram conjuntamente até ao momento cinco satélites, dois dos quais continuam em operação, num programa de cooperação que ajudou a INPE a dominar a tecnologia de vigilância remota com câmaras e sensores para a observação da Terra.