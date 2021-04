Dica: Ative e desative a Poupança de energia do Apple Watch

O Apple Watch ao longo dos anos tem aumentado a sua preponderância num mercado cada vez mais forte. Hoje, este gadget é visto como um dispositivo atento à saúde das pessoas, vigilante dos sinais vitais e um “parceiro” ativo do iPhone. No que toca à bateria, a Apple tem melhorado a disponibilidade, apesar de ainda termos de o carregar pelo menos a cada dois dias. Se estiver em viagem, há um truque para prolongar por mais algum tempo a vida do smartwatch, recorrendo à Poupança de energia.

A nossa dica de hoje pretende ensinar a ativar e a desativar o modo Poupança de energia no Apple Watch.

Esta é uma dica que poderá ajudar as pessoas a prolongar a energia do Apple Watch em situações em que não é possível carregar o mesmo. Se vai numa viagem e está ainda longe de poder ligar o carregador, se se esqueceu de o carregar e a bateria está quase drenada, poderá ativar este modo.

Verificar a carga da bateria

Antes de mais a nossa sugestão é que passe os olhos por um menu que provavelmente nunca visitou. Vamos verificar o nível de carga da bateria do Apple Watch. Para isso, podemos usar várias formas:

Passe o dedo para cima no mostrador para abrir a Central de controlo e ver a percentagem de bateria.

Em determinados mostradores, pode adicionar uma complicação de bateria.

No iPhone, pode adicionar um widget de bateria para mostrar qualquer Apple Watch ligado.

Quando o smartwatch estiver a carregar no Modo noturno, toque no botão de carregamento para verificar a percentagem de bateria.

Utilizar a Poupança de energia

A Poupança de energia permite-lhe ver as horas no Apple Watch ao mesmo tempo que preserva a duração da bateria. Assim, enquanto o Apple Watch estiver no modo Poupança de energia, prima o botão lateral para que a hora atual seja apresentada. No modo Poupança de energia, o Apple Watch e o iPhone não se comunicam e não pode aceder a outras funcionalidades do relógio.

Apesar de ser uma opção de recurso, algumas pessoas usam esta função quando têm pouca bateria e, num voo de algumas horas, colocam o Apple Watch neste modo. Esta opção pode ser utilizada em qualquer altura, mas o próprio Apple Watch sugere-a quando a bateria atingir os 10%. Então o relógio avisa e pergunta se pretende utilizar a Poupança de energia.

O relógio entra automaticamente no modo de Poupança de energia se a bateria estiver muito fraca e o ícone de bateria com pouca carga é apresentado ao lado das horas.

Para ativar a Poupança de energia:

Passe o dedo para cima no mostrador do relógio para abrir a Central de controlo. Toque na percentagem da bateria. Arraste o nivelador Poupança de energia e, em seguida, toque em Continuar.

Desativar a Poupança de energia

Mantenha premido o botão lateral até ver o logótipo Apple. Aguarde até que o Apple Watch reinicie. Poderá ter de carregar o Apple Watch primeiro.

Portanto, com esta dica poderá realmente gerir melhor a bateria em determinados momentos, se não tiver acesso ao carregador. Além disso, esta opção, Bateria, tem outras informações que podem ser interessantes explorar. Fica a sugestão.