Bancos sobem comissões por causa do MB WAY! Saiba quais os valores…

O Parlamento aprovou limites para as comissões bancárias associadas ao MB WAY a 23 de julho. No início deste ano, para pagamentos via MB WAY inferiores a 30 euros deixaram de existir “taxas” cobradas pelos bancos. No entanto, os utilizadores estão sujeitos a um limite mensal de 150 euros, e até 25 transferências por mês.

Tal decisão fez com que os bancos perdessem dinheiro e para compensar subiram as comissões das transferências online.

De acordo com o jornal Público, a Banca tem vindo a compensar o travão parlamentar no MB WAY com a subida de comissões. Além do aumento dos custos de operação via online, há inclusive bancos que cobram seis ou até 12 euros ao cidadão que decida levantar dinheiro ao balcão.

Apesar da crescente digitalização dos serviços bancários, a verdade é que ainda existem custos com transferências bancárias através da Internet que, quando contabilizados ao final do ano, podem ser significativos.

A culpa é do MB WAY! Afinal quais os novos valores das comissões?

Segundo o jornal Publico, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai aumentar o preço a partir de 1 maio, sendo que o custo passará dos 0,80 para os 0,95 euros. O Millennium BCP segue o mesmo caminho. As transferências online vão subir de um euro para 1,10 euros, a partir de 17 de maio.

Custos das transferências bancárias pela Internet

(Operação pontual com ordenante e beneficiário diferentes com indicação de NIB até 50.000€)

BPI – 1 euros

– 1 euros CGD – 0,95 euros

– 0,95 euros Millennium BCP – 1,10 euros

– 1,10 euros Novo Banco – 1,10 euros

– 1,10 euros Santander – 1,25 euros

Custos das transferências bancárias imediatas pela Internet

(Operação interbancária pontual com ordenante e beneficiário diferentes com indicação de NIB até 15.000€)

BPI – 2 euros

– 2 euros CGD – 1,5euros

– 1,5euros Millennium BCP – 1,70 euros

– 1,70 euros Novo Banco – 2,50 euros (máximo de 10 mil euros)

– 2,50 euros (máximo de 10 mil euros) Santander – 1,70 euros (máximo de 15 mil euros)

Custos das transferências bancárias ao balcão

(Operação pontual com ordenante e beneficiário diferentes com indicação de NIB até 50.000€)

BPI – 6 euros

– 6 euros CGD – 6 euros

– 6 euros Millennium BCP – 6 euros (até 5 mil euros)

– 6 euros (até 5 mil euros) Novo Banco – 7,5 euros (acima de 5 mil euros)

– 7,5 euros (acima de 5 mil euros) Santander – 6 euros

De relembra que o MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

O Banco de Portugal pretendia que as transferências imediatas passassem a ser um hábito, mas o custo elevado fixado pelos bancos tem vindo a inviabilizar esse tipo de operações.

As transferências entre contas do mesmo banco, designadas de intrabancárias, são gratuitas na generalidade dos bancos, mas apenas quando são feitas através da Internet.

Leia também…