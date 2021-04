A Huawei resolveu seguir um caminho importante ao criar o seu ecossistema e as suas apps e serviços. Está assim autónoma e com a capacidade de dar aos utilizadores todas as ferramentas que precisam para usar os seus smartphones e todos os restantes dispositivos.

Uma dessas propostas, uma das mais importantes, é o Petal Maps, o serviço de mapas da Huawei. Este tem vindo a ser melhorado e otimizado e agora recebeu um conjunto muito grande de novidades muito importantes para este serviço ser ainda melhor.

Novidades da Huawei neste serviço de mapas

Ao longo dos últimos meses a Huawei tem melhorado de forma substancial o Petal Maps e o que oferece. O seu serviço de mapas está já a um nível muito avançado, sendo capaz de competir com o que a Google e a Apple oferecem nos seus sistemas operativos.

Este recebeu agora um conjunto alargado de novidades, que vão melhorar ainda mais esta proposta. Será mais simples de usar e, ao mesmo tempo, terá ainda mais funções para ser mais útil. Estas não se limitam a ser novas opções e vão também ao encontro das novas funcionalidades.

O Petal Maps está ainda melhor agora

Uma das primeiras, e que vai interessar aos utilizadores, são os favoritos que o Petal Maps passou a ter com uma organização melhorada. Podem agora guardar estes pontos e criar listas de viagens, que depois podem usar nas viagens.

Outra novidade no serviço de mapas da Huawei é a presença de informação sobre a COVID-19. Esta nova camada dos mapas permite ter acesso aos dados sobre a incidência de novos casos desta doença. Pode ainda ser pesquisados centros de vacinação, mas apenas em alguns países.

HUD é função única neste serviço

A mais interessante e importante novidade chega com o modo HUD (Head-up Display), que pode agora ser usado. O Petal Maps permite projetar no vidro do carro as instruções, tendo acesso a esta informação, ao mesmo tempo que vê a estrada. O modo HUD pode ser ativado quando numa viagem.

Todas as melhorias da Huawei estão já disponíveis na mais recente versão do Petal Maps. Podem ser exploradas de imediato e dar ainda mais a um serviço que está cada vez melhor e com mais propostas para ajudar nas viagens dos utilizadores.