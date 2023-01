Conhece alguém que precisa de aulas para usar o iOS? Aparentemente, a Apple ensina!

Para quem não está habituado, o iOS pode representar uma jornada de aprendizagem. Ainda mais, para os seniores. Ora, aparentemente, a Apple disponibiliza aulas para aqueles que não estão familiarizados com o seu sistema operativo.

E há uma fotografia a circular no Twitter que dá conta de uma dessas sessões.

De acordo com um estudo divulgado, no ano passado, pelo Pew Research Center, 61% dos adultos com mais de 65 anos possuem um smartphone. Embora queiram abraçar a modernidade, muitos não estão preparados para a tecnologia, que, por sua vez, parece correr nas veias dos mais novos.

Além de lançar os smartphones, a Apple pensa naqueles que o vão utilizar. Desde os miúdos aos graúdos. Afinal, o universo iOS é demasiado vasto até para os primeiros.

Apesar de não especificar a idade a quem as sessões se destinam, a Apple realiza, nos Estados Unidos da América, formações de 60 minutos sobre como utilizar o iPhone. A empresa promete que os utilizadores que frequentarem as aulas aprenderão a “navegar no seu dispositivo e a personalizar as suas definições”, uma vez que a Apple levá-los-á a conhecer as mais recentes aplicações e funcionalidades.

No Twitter, a comediante Solé partilhou uma fotografia de uma aula sobre o iPhone com a qual se cruzou. À volta da mesa, estão cerca de 10 seniores a aprender mais sobre como navegar no seu smartphone da Apple. Desde o dia 7 de janeiro, o tweet já chegou a quase 24 milhões de pessoas.

