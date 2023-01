Full Self-Driving da Tesla provoca choque em cadeia no dia em que foi disponibilizado [vídeo]

A Tesla é responsável pela mudança de paradigma do mercado automóvel. Os carros elétricos e a condução assistida, quase autónoma, estão hoje no nível de desenvolvimento que estão graças à empresa liderada por Elon Musk. Contudo, os problemas que vão acontecendo têm um grande impacto e deixam no ar a questão de como será o futuro onde a tecnologia e o software controla o carro mais do que a mecânica e o próprio condutor.

No dia em que o Full Self-Driving da Tesla foi disponibilizado para mais de 285 000 pessoas na América do Norte, foi registado nas câmaras de videovigilância de um túnel um choque em cadeia provocado por um Tesla que simplesmente parou, com tal recurso de condução ativado. Veja o vídeo.

As imagens de videovigilância da San Francisco Bay Bridge mostram um Tesla Model S a parar num túnel na faixa de rodagem mais à esquerda, e um consequente choque em cadeia de oito carros.

Os vídeos foram divulgados em exclusivo pelo site The Intercept, tendo sido captados horas depois do anúncio feito por Elon Musk no Twitter da disponibilidade do sistema Full Self-Driving da Tesla, que havia sido disponibilizado para mais de 285 mil pessoas na América do Norte.

Parabéns à equipa da Testa Autopilot/AI por alcançar um marco importante!

Logo após Elon Musk parabenizar a sua equipa dedicada ao desenvolvimento da tecnologia, os utilizadores terão começado a recebê-la nos seus carros e a utilizá-la. Contudo, o que o vídeo seguinte mostra é algo que acaba por ser um motivo de preocupação para todos aqueles que andam na estrada.

Segundo foi relatado pelo condutor do Tesla Model S, ao circular na estrada com o FSD ativado, o carro simplesmente desviou-se para a faixa mais esquerda do túnel e parou, não conseguindo continuar com a condução.

Este erro provocado pelo sistema do carro fez com que vários carros chocassem, provocando 9 feridos. As imagens foram captadas pelo sistema de videovigilância da San Francisco Bay Bridge e foram cedidas ao The Intercept, depois de um pedido de consulta pública.

Tesla e os recursos automáticos sob investigação

Apesar do FSD estar já disponível para muitos condutores norte-americanos e das capacidades incríveis de condução autónoma que oferece, este recurso ainda está em fase beta. A National Highway Traffic Safety Administration dos EUA avançou que está a decorrer uma investigação dobre o acidente.

De referir que a 22 de dezembro, a agência abriu pelo menos 41 investigações relacionadas com acidentes que envolveram carros da Tesla a circular com os recursos automáticos disponíveis, como travagem automática de emergência, piloto automático ou FSD.