Como calibrar o Apple Watch para melhorar a precisão de cada Treino e Atividade

Por vezes, os smartwatches podem necessitar que os seus sensores sejam calibrados. É uma forma de melhorar a precisão das medições de distância, ritmo e calorias. Assim, hoje trazemos um guia para calibrar o seu Apple Watch que o vai ajudar a obter melhores informações sobre o nível de fitness e passada, o que melhora a precisão quando o GPS está limitado ou indisponível.

Possivelmente, já correram ao lado de alguém que tem um Apple Watch igual ao vosso e no fim do treino os resultados registados foram diferentes. Para resolver estas diferenças, calibrem. Vamos então tratar do assunto.

O Apple Watch é um dispositivo poderoso que traz ao utilizador muitos benefícios. No entanto, se os dados de atividade e treino parecerem desfasados ou até errados, poderá indicar que o smartwatch precisa de atenção.

Em termos de erros, não é um comportamento que aconteça usualmente, a última vez que registamos um erro foi com uma versão beta do watchOS, mas nunca deu um erro com a versão oficial. No entanto, quando comparados lado a lado com outro que fez o mesmo trajeto, há desfasamentos. Apesar de haver vários cenários que podem justificar estes desfasamentos, se calibrar verá que ajuda.

Então, se lhe aparecer algo de errado com os seus dados de frequência cardíaca, passos, distância, calorias ou até mesmo monitorização GPS, existem quatro etapas para tentar corrigir a monitorização de exercícios e atividades do Apple Watch.

Como corrigir desfasamento da monitorização do GPS nos exercícios

Primeiro vamos verificar as definições para termos a certeza que está tudo OK.

No iPhone, abra a app Definições .

. Toque em Privacidade > Serviços de localização .

> . Certifique-se de que os Serviços de localização estão ativados.

estão ativados. Desloque-se para baixo e, em seguida, toque em Serviços do sistema .

. Certifique-se de que a opção Calibragem de movimento está ativada.

está ativada. Em seguida, execute os passos indicados abaixo.

Agora, vamos verificar os seus dados pessoais para ter a certeza de que estão atualizados:

Na aplicação Watch no iPhone, escolha o separador O meu relógio no canto inferior esquerdo;

no iPhone, escolha o separador no canto inferior esquerdo; Deslize para baixo e toque em Saúde ;

; Escolha os Dados de saúde ;

; Certifique-se de que a sua altura, peso e sexo estão totalmente corretos;

estão totalmente corretos; Em seguida, vai passar à parte que redefine os seus dados de calibração.

Há ainda outra área que se pode igualmente limpar para começar de novo com os dados renovados:

Ainda na aplicação Watch no seu iPhone escolha novamente o separador O meu relógio ;

; Deslize para baixo e toque em Privacidade ;

; Toque em Repor dados de calibragem de fitness.

Bom, agora é equipar e ir para o exterior.

Calibrar o Apple Watch

Com o Apple Watch, vá para uma área exterior aberta, com céu limpo, e plana que proporcione uma boa receção de GPS. Se tiver o Apple Watch Series 2 ou posterior, apenas precisa do Apple Watch. Se tiver o Apple Watch Series 1 ou anterior, utilize o iPhone para o GPS. Segure o iPhone na mão ou coloque-o numa bolsa para o braço ou para a cintura. Abra a app Treino. Para começar, toque em Caminhada (ar livre) ou Corrida (ar livre). Para definir uma meta antes de iniciar, toque em . Caminhe ou corra ao ritmo normal durante cerca de 20 minutos. Se não tiver tempo para concluir o treino, pode completar 20 minutos em várias sessões de Treino ao ar livre. Se treinar a diferentes velocidades, deve também calibrar por 20 minutos a cada uma das velocidades em que caminha ou corre. Sempre que corre ou caminha ao ar livre utilizando os passos anteriores, o seu Apple Watch continua a calibrar o acelerómetro ao realizar a leitura do comprimento da sua passada a diferentes velocidades. A calibragem também pode melhorar a precisão dos seus cálculos de calorias na app Treino e os cálculos das calorias, distância, movimento e exercício na app Atividade.

Leia também: