Desempenho do chip A15 do ‘iPhone 13’ continua a dominar os rivais do Android

A Apple está no bom caminho no que toca ao desenvolvimento dos seus SoCs. Os chips de última geração estão a ajudar a empresa a colocar no mercado computadores, tablets, smartwatches e smartphones com grande poder de processamento, menor consumo de energia e grande longevidade. Segundo informações, o iPhone 13 terá um chip A15 que é o corolário desta realidade descrita.

Um benchmark sobre o que se diz ser o GPU do chip A15 da Apple, destinado ao "iPhone 13", refere que aquele é 13,7% mais rápido que o A14, mantendo a liderança da Apple no desempenho móvel.

Um teste de benchmark de GPU Manhattan 3.1 mostra que o chip A15 da Apple atingiu 198 FPS durante a primeira ronda de testes. No entanto, a segunda ronda não é tão impressionante, com uma pontuação de cerca de 140 FPS a 150 FPS.

Os resultados do benchmark mostram como a GPU A15 se saiu após duas rondas de testes. As pontuações mostram que o A15 precisa diminuir a sua velocidade depois de algum tempo, mas mesmo quando se considera a queda de velocidade, ele supera os concorrentes por uma margem considerável.

De acordo com um tweet de um leaker conhecido como "FrontTron", os testes de benchmark foram realizados numa amostra do A15 adquirida num lote de julho. Os resultados foram discutidos num fórum coreano chamado Clien.

Segundo o tweet, o iPhone 12 atinge em média 170,7 FPS de desempenho máximo no teste Manhattan 3.1. FrontTron diz que o throttling não é um problema, já que "excede" o desempenho máximo do A14, embora os números pareçam contradizer esta afirmação.

Tudo isto deverá ser confirmado em breve já que os rumores apontam a data de 14 de setembro para a apresentação do iPhone 13. Eventualmente uma semana depois, os utilizadores que comprarem o novo iPhone já estarão a testar estas velocidades para tirar as teimas.