No iOS 15, a Siri também poderá usar o desbloqueio do iPhone através do Apple Watch

Apesar das máscaras serem, atualmente, uma necessidade, espera-se que um dia, sabe-se lá quando, desapareçam no uso diário, quando nos deslocamos fora de portas ou em locais onde este procedimento seja imperativo. A Apple teve necessidade de adaptar o sistema operativo do iPhone, para que o Face ID detetasse um rosto coberto e solicitasse ao Apple Watch que fizesse o serviço de validação do utilizador. Se isso funcionou muito bem no iOS 14, no novo iOS 15 a empresa estendeu essa opção à Siri.

Conforme podemos ver dentro das Definições, na área Face ID e código, o novo sistema operativo está mais rico nesta funcionalidade.

PUB

Depois da apresentação e instalação do iOS 15, vamos percebendo que muita coisa mudou. Já mostrámos algumas novidades, mas paulatinamente iremos dar a conhecer muitas mais.

São ferramentas do dia a dia de milhões de pessoas que usam o iOS e que irão também migrar os seus hábitos para o iOS 15, até mesmo aqueles que compraram um iPhone há 6 anos.

Assim, ao entrarmos em Definições > Face ID e código poderemos ler em que consiste a nova opção.

Além de desbloquear o iPhone para nos permitir ter acesso ao ecrã inicial recorrendo ao Apple Watch, se o nosso rosto estiver parcialmente coberto por uma máscara, por exemplo, com o iOS 15 também poderemos usar a Siri e sempre será o relógio que desbloqueia o telefone e permite que as operações sejam validadas.

Use a ligação segura ao Apple Watch para pedidos a Siri ou para desbloquear o iPhone quando alguma obstrução, como uma máscara, impedir o Face ID de reconhecer o seu rosto. Tem de ter o relógio por perto, no pulso, desbloqueado e protegido por código.

Vamos a um hipotético caso prático. Temos o iPhone pousado na secretária, sem acesso ao rosto, e invocamos a assistente pessoal “Hey Siri, open Mail”. Imediatamente iremos recebemos a notificação no Apple Watch que o relógio está a autorizar um pedido feito ao iPhone 12 Pro de Vítor feito pela Siri.

Então, esta nova opção irá abrir a app Mail mesmo sem o Face ID detetar o nosso rosto, pois, tal como na máscara, irá solicitar ao Apple Watch essa autorização.

Portanto, este novo incremento virá colmatar aquele problema de termos as mãos sujas para agarrar no telefone para ele ler o rosto, ou quando temos o iPhone em cima da mesa e queremos ler as mensagens que chegaram, no iOS 15 basta ter o Apple Watch no pulso e falar com a Siri para ela abrir o que for necessário.

Leia também: