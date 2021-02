Brasil: Mulher comprou um iPhone 12 Pro, mas recebeu um saco de areia

Volta e meia surgem nas notícias situações caricatas que aconteceram no mundo da tecnologia. E muitas dessas situações passam-se durante o processo de encomenda de algum produto. Recentemente o caso envolveu um dos novos smartphones da Apple.

No Brasil, uma mulher encomendou um exemplar do iPhone 12 Pro mas, em vez do telefone, recebeu em casa um saco de areia.

É comum surgirem histórias engraçadas e caricatas de situações que aconteceram com encomendas de produtos tecnológicos, em especial daqueles que são recentes e muito desejados pelos consumidores.

Por exemplo, em meados do mês passado, foram detetadas várias caixas vazias da PlayStation 5 à venda no eBay por mil dólares. Mas, como esta, existem muitas outras histórias, e uma delas aconteceu agora no Brasil.

Mulher compra iPhone 12 Pro e recebe… uma caixa de areia

Lilian Estevanato, uma publicitária de 32 anos e residente em Brasília, teve recentemente uma surpresa bastante desagradável na sua caixa de correio. A mulher encomendou online no passado dia 28 de janeiro um exemplar do iPhone 12 Pro, através do site Casas Bahia. N0 entanto em vez do smartphone da Apple, recebeu nada mais do que um saco de areia inserido na caixa de um iPhone.

A encomenda chegou a sua casa nesta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, e Lilian não desconfiou do que pudesse estar lá dentro. A caixa vinha lacrada e continha o selo da loja. Para além disso também não encontrou nenhum sinal ou evidência de adulteração. Em declarações ao jornal Metrópole, Lilian Estevanato adianta que:

Achei a entrega rápida. Não desconfiei de nada quando recebi a encomenda. Veio, inclusive, na caixinha do iPhone, estava lacrada.

Mas assim que abriu a caixa o seu entusiasmo desvaneceu-se ao encontrar um saco de areia no lugar do iPhone 12 Pro.

Quando abri e vi o saco cheio de areia entrei em desespero, sem saber o que fazer. Pensei que tinha caído num golpe, e comprado através de um site falso.

Queixa foi deixada também nas redes sociais

A mulher entrou imediatamente em contacto com as Casas Bahia, primeiro através da loja, depois na categoria de queixas e, por fim, deixou uma publicação nas redes sociais. Segundo Lilian:

Questionei, porque não se trata de um atraso na entrega de um pedido ou outras encomendas comuns. Paguei R$ 8 mil e recebi um saco de areia.

Lilian revela que só depois da publicação a expor o sucedido é que foi atendida pela loja, uma vez que a queixa conseguiu notoriedade. As Casas Bahia contactaram então a lesada no sentido de acertar a devolução do valor pago ou envio de um novo exemplar. A mulher optou por escolher o envio de um novo equipamento que deverá chegar no próximo dia 11 de fevereiro.

Há várias teses que tentam explicar o que se passou. No entanto a encomenda foi feita não na loja das Casas Bahia, mas foi sim vendido e entregue pelas Casas Bahia. Ou seja, foi através de um vendedor parceiro.

Contudo, Liliana referiu que depois da sua publicação nas redes sociais, surgiram várias pessoas a contar casos semelhantes.

O que me chamou a atenção foi que, ao pesquisar sobre o caso e registar a reclamação, descobri que dezenas de pessoas passaram pela mesma situação. Nem todas conseguiram a restituição.

Por sua vez, as Casas Bahia dizem estar a investigar o que se passou junto da transportadora JADLOG. A loja deixa ainda claro que “repudia qualquer tipo de prática danosa ao consumidor”.