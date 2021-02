Fã de gaming e eSports? MEO e SIC lançam app ADVNCE

As áreas do gaming e eSports continuam a crescer e nesse sentido é normal a aposta por parte das empresas. A SIC e o MEO, marca do segmento de consumo da Altice Portugal, lançam hoje, dia 4 de fevereiro, a App TV ADVNCE com conteúdos interativos para todas as faixas etárias nas áreas do gaming e eSports.

A App TV ADVNCE junta os melhores gamers e as maiores competições de gaming do país. Saiba como aceder.

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, a Altice Portugal refere que os jogos de consola e computador preferidos dos aficionados do gaming podem agora ser seguidos na TV do MEO.

Na App TV ADVNCE, é possível assistir a programas diários e muitas caras conhecidas do entretenimento e da ficção portuguesa, como Diogo Valsassina, com “ADVNCE Show”, Nelson AC Silva, com “Gameplay”, Marco Fresco, com “RetroGamers”, ou Hugo Barreto, com “Máquinas”. Serão também incluídas no MEO as estreias dos programas internacionais “Gamerz”, “Age Of Corona Vírus”, “Prémios ESPORTS Brasil e EUA”, “Fortnite World CUP” ou “Origins”. A App TV ADVNCE contará, ainda, com documentários com os melhores jogadores portugueses de League Of Legends e a transmissão do FPF Masters eFootball.

João Epifânio, Chief Sales Officer/B2C da Altice Portugal…

Com este lançamento, a Altice Portugal reforça assim a sua aposta e posicionamento num território diferenciador onde se tem vindo a destacar como pioneiro. As marcas MEO e MOCHE tem vindo a contribuir ativamente para o desenvolvimento dos Esports em Portugal, seja pelo apoio da marca MOCHE a grandes eventos, como o MOCHE XL Esports ou o MOCHE XL Games World, seja pela qualidade e fiabilidade do serviço fibra MEO, uma referência junto da comunidade gamer. Em linha com a estratégia de inovação da Altice Portugal, a App TV ADVNCE vem alargar e diversificar o portefólio de Aplicações do MEO, que dão acesso a conteúdos e emissões, em direto na TV, de eventos do interesse do grande público ou de nicho, possibilitando que novos tipos de conteúdos cheguem a todos os clientes

A App TV ADVNCE está acessível para todos os clientes MEO ADSL e MEO Fibra (com MEOBox), de forma gratuita, na posição 110 do MEO e através do botão azul do comando. O ADVNCE, a nova marca do universo IMPRESA especializada em eSports e gaming, tem também uma presença na SIC Radical, SIC Generalista e no site advnce.sic.pt, além de nas redes sociais.

ADVNCE