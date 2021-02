Microsoft vai obrigar utilizadores do Outlook e Hotmail a pagar o espaço dos emails antigos?

O “ditado” é velho, quando na Internet alguma coisa é gratuita, o produto é o utilizador. Portanto, se tem algum produto que usa gratuitamente, saiba que ou está a ser o produto, ou mais tarde ou mais cedo, vai ter de pagar por ele. A Microsoft, nas suas contas do Outlook e Hotmail, está a alertar os seus utilizadores. Será que estes vão ter de pagar para guardar os seus e-mails antigos?

Segundo vários relatos de utilizadores mais antigos dos serviços de email Hotmail e Outlook, a empresa quer que apaguem emails antigos ou paguem pelo serviço. A Microsoft tem outra explicação.

Se não quer ser o produto, pague para usar o serviço

As gigantes de tecnologia que oferecem a utilização dos seus produtos e serviços poderão estar a mudar de política. Conforme vimos recentemente com a Google, os utilizadores vão deixar de ter espaço ilimitado no Google Fotos. A empresa gigante das pesquisas primeiro “viciou” e criou hábitos no utilizador. Agora, para manter este nível de serviço e não terem de descarregar ou verem apagadas as suas fotos, paguem.

A Microsoft, segundo alguns relatos poderá estar a fazer o mesmo, mas agora no âmbito dos seus serviços de email Outlook e Hotmail.

Assim, conforme foi relatado, a Microsoft enviou mensagens de alerta a alguns utilizadores que usam gratuitamente os seus serviços Hotmail e Outlook, avisando-os de que eles estão a atingir um novo limite de armazenamento.

O novo limite parece estar definido em 15 GB. E, de acordo com informações, estes alertas alimentaram a ira de utilizadores antigos do serviço de e-mail da Microsoft. Se os utilizadores desejam aumentar a capacidade de manter e-mails arquivados, terão então de pagar $69,99 ou 58 euros/ ano.

Microsoft oferece 15 GB para guardar “arquivo”, mais que isso, paguem

Com as mudanças de estratégia da empresa, os muitos utilizadores antigos foram “forçados” a deixar de utilizar o Hotmail, quando este foi efetivamente eliminado em 2013. Então, nessa altura, a Microsoft começou a migrar as pessoas do serviço Hotmail para o seu novo cliente de e-mail Outlook.com, embora permitisse que as pessoas mantivessem os seus endereços antigos do Hotmail.

Agora, os visados revoltaram-se porque dizem que pagar quase 70 dólares para garantir que não perdem o acesso a um serviço que era inicialmente gratuito, parece demasiado.

Assim, a jogada da Microsoft foi colocar o limite de armazenamento gratuito do Outlook em linha com a quantidade de armazenamento gratuito que o Google oferece. Conforme sabemos, a Google, para os seus serviços Drive, Gmail, e Fotos, oferece 15 GB gratuitos.

No entanto, parece que a mudança da Microsoft apanhou de surpresa os utilizadores, levando alguns para o Twitter para manifestar a sua desaprovação.

A Microsoft explica que há uma razão

Depois destas posições dos utilizadores, com um eco grande de descontentamento, a Microsoft já veio fazer a sua própria defesa. Em declarações ao Pplware, a empresa refere que:

Sempre enviámos notificações – tanto para os clientes que pagam, como para clientes que não pagam – a alertar que estão a chegar, ou a aproximar-se, do seu limite de utilização de dados. O design do aviso mudou recentemente, mas não houve mudanças nos nossos limites de dados ou políticas.

Portanto, parece que a mudança no formato dos alertas pode ter sido o que despertou nos utilizadores uma nova perceção das regras. Quer isto dizer que, a forma como anteriormente estava a ser feito este aviso ou alerta não era eficaz e levou os utilizadores a não ter consciência desta política.

A Microsoft também sugeriu que os utilizadores excluíssem o conteúdo ou comprassem uma assinatura, coisa que alguns utilizadores podem não gostar muito. A Microsoft tem uma página da Web com informações sobre os limites de armazenamento e como reduzir o tamanho da caixa de entrada.