Bluetooth 6.0 traz uma nova tecnologia que vai melhorar mais a rede Encontrar da Apple

Uma das melhores funcionalidades do mercado dos dispositivos móveis é a rede Encontrar (Find My) da Apple. Apesar da empresa usar já várias tecnologias ao redor desta plataforma, com a chegada do Bluetooth 6.0, a localização será ao centímetro até em longas distâncias!

O Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) anunciou esta semana as especificações para a próxima geração da tecnologia denominada “Bluetooth 6.0”.

Esta tecnologia traz uma série de melhorias ao protocolo sem fios, mas uma delas ajudará a Apple a melhorar a sua rede Encontrar (Find My) para localizar dispositivos.

Bluetooth 6.0 permite uma verdadeira perceção da distância

O Bluetooth SIG publicou um artigo onde detalha tudo o que há de novo no Bluetooth 6.0. Um dos destaques é o Bluetooth Channel Sounding, que é descrito como uma inovação que traz “verdadeira consciência da distância”.

A descrição é bastante clara ao afirmar que a funcionalidade “Encontrar as minhas soluções pode ser muito melhorada” com o Bluetooth 6.0, uma vez que permite uma “precisão ao nível dos centímetros em distâncias consideráveis”. Por outras palavras, espera-se que o Bluetooth 6.0 forneça a distância exata entre dispositivos.

Uma vez que a rede Encontrar (Find My) da Apple se baseia no Bluetooth, a existência de uma tecnologia melhorada de reconhecimento da distância ajudará certamente os utilizadores a encontrar mais facilmente os seus dispositivos perdidos. Atualmente, a Apple baseia-se na tecnologia de banda ultralarga para medir com precisão a distância entre dispositivos. Esta tecnologia permite a funcionalidade de localização precisa para os utilizadores do iPhone, Apple Watch e AirTag.

O Bluetooth Channel Sounding também adiciona uma camada extra de segurança para autenticação, o que é útil para chaves digitais.

Além disso, o Bluetooth 6.0 também pode transmitir quadros de dados maiores e permite uma menor latência para aplicações de áudio.

Quais as novidades do Bluetooth 6.0?

Bluetooth 6.0 traz várias melhorias importantes, principalmente no que toca à conectividade, eficiência energética e precisão, especialmente em ambientes com muitos dispositivos ativos.

Estas são as principais novidades:

Bluetooth Channel Sounding : Esta funcionalidade permite medições de distância muito precisas entre dispositivos, utilizando métodos como Phase-Based Ranging (PBR) e Round-Trip Timing (RTT). Isto é ideal para aplicações como sistemas de entradas sem chave, oferecendo uma precisão superior em relação às técnicas antigas;

: Esta funcionalidade permite medições de distância muito precisas entre dispositivos, utilizando métodos como Phase-Based Ranging (PBR) e Round-Trip Timing (RTT). Isto é ideal para aplicações como sistemas de entradas sem chave, oferecendo uma precisão superior em relação às técnicas antigas; Decision-Based Advertising Filtering (DBAF) : Esta tecnologia melhora a eficiência do processo de pesquisa de dispositivos Bluetooth, filtrando pacotes de dados com base no seu conteúdo logo no início. Isso resulta em menos consumo de energia e melhor desempenho, especialmente em ambientes com muitos dispositivos;

: Esta tecnologia melhora a eficiência do processo de pesquisa de dispositivos Bluetooth, filtrando pacotes de dados com base no seu conteúdo logo no início. Isso resulta em menos consumo de energia e melhor desempenho, especialmente em ambientes com muitos dispositivos; Melhorias no ISOAL : Reduz a latência e aumenta a fiabilidade nas transmissões de áudio em tempo real, uma vantagem fundamental para aplicações de áudio Bluetooth Low Energy (LE);

: Reduz a latência e aumenta a fiabilidade nas transmissões de áudio em tempo real, uma vantagem fundamental para aplicações de áudio Bluetooth Low Energy (LE); Atualização na Frame Space: Esta funcionalidade permite uma maior flexibilidade no espaçamento dos pacotes de dados enviados, otimizando a comunicação e aumentando a eficiência das conexões Bluetooth

Estas inovações tornam o Bluetooth 6.0 ideal para ambientes complexos de IoT e para streaming de áudio, proporcionando melhor desempenho e menor consumo de energia.

Quando irá a Apple adotar esta nova tecnologia?

Infelizmente, para já, não há informações sobre quando é que a Apple adotará o Bluetooth 6.0.

Dado que o novo protocolo acabou de ser anunciado, pode demorar pelo menos um ano até vermos os primeiros dispositivos equipados com a nova versão do Bluetooth.