YouTube vai informar os pais sobre a atividade dos filhos adolescentes na plataforma

O YouTube está a lançar atualizações, para proteger a segurança e a privacidade dos utilizadores adolescentes. Além de dar mais controlo aos pais, a plataforma limitará a sugestão de conteúdos potencialmente prejudiciais, como aqueles relacionados com a aparência física.

Para responder melhor às necessidades específicas dos adolescentes que utilizam o YouTube, ajudando-os a explorar os seus interesses individuais crescentes, o YouTube está a lançar novidades. Estas procuram salvaguardar a sua segurança, privacidade e bem-estar.

Implementação de salvaguardas para recomendações de conteúdos

Em consulta com uma equipa de especialistas independentes da Comissão de Aconselhamento de jovens e famílias, o YouTube percebeu que deveria reforçar a proteção para recomendações de conteúdo, em Portugal e a nível global, nomeadamente aquele que:

Compara características físicas e idealiza alguns tipos em detrimento de outros;

Idealiza níveis de aptidão física ou pesos corporais específicos;

Apresenta agressão social sob a forma de lutas sem contacto e intimidação.

Especializada em desenvolvimento infantil, aprendizagem digital, meios de comunicação para crianças e muito mais, a Comissão de Aconselhamento tem trabalhado com o YouTube, aconselhando a plataforma sobre as fases de desenvolvimento dos adolescentes – e especificamente sobre como o conteúdo consumido online pode ter impacto no seu bem-estar.

Por exemplo, os adolescentes são mais propensos do que os adultos a formar crenças negativas sobre si próprios ao verem mensagens repetidas sobre padrões ideais no conteúdo que consomem online.

Daí a decisão da plataforma de limitar a recomendação de algumas categorias de conteúdo, que podem ser inócuas como um único vídeo, mas também podem ser problemáticas para alguns adolescentes, se forem visualizadas repetidamente.

YouTube quer dar mais informação aos pais dos adolescentes

Reconhecendo que é um espaço onde os adolescentes podem aprender, explorar as suas paixões e expressar-se, o YouTube está a introduzir uma nova experiência supervisionada que vai permitir que os pais e adolescentes associem as suas contas e recebam informações e notificações partilhadas.

Esta nova experiência foi desenvolvida para manter os pais informados sobre as atividades dos canais dos seus filhos adolescentes na plataforma, ajudando-os e encorajando-os a aconselhá-los sobre a criação responsável de conteúdos.

Hub Centro da família no YouTube

Em breve, os pais e os adolescentes vão poder iniciar a ligação de contas no novo hub Centro da Família. Neste, os pais podem ver informações partilhadas sobre a atividade dos canais dos seus filhos adolescentes no YouTube, incluindo o número de carregamentos, subscrições e comentários.

Os pais (e os adolescentes) também vão receber notificações proativas por e-mail de acontecimentos importantes, como quando os adolescentes carregam um vídeo ou iniciam uma transmissão em direto, proporcionando uma oportunidade para oferecer conselhos sobre a criação responsável apoiada por funcionalidades desenvolvidas com a Common Sense Networks, uma afiliada da Common Sense Media.

YouTube assegura respeitar a autonomia dos adolescentes

Os produtos para jovens - YouTube Kids e experiências supervisionadas para pré-adolescentes - chegam, todos os meses, a mais de 100 milhões de espetadores ativos com sessão iniciada e sem sessão e o desenvolvimento destes produtos é orientado por especialistas independentes.

Em parceria com estes especialistas e de acordo com os nossos princípios para jovens, criámos esta nova experiência que respeita a autonomia dos adolescentes, dando aos pais e adolescentes um controlo mútuo, bem como novos recursos que capacitam os adolescentes a tornarem-se cidadãos digitais informados e responsáveis.