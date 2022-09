Apple Watch SE 2: O que se sabe até agora?

Tudo o que se sabe, ou que se pensa saber, está na esfera do rumor. Isto é, nestes últimos dias correram informações de que a Apple irá revelar o Apple Watch SE 2. Alguns anos após a introdução do modelo original, a empresa está a preparar uma segunda geração. Embora não se espere que muita coisa mude neste relógio.

Indo ao baú dos rumores, estas são as informações que podem moldar a ideia sobre os planos que a Apple terá para este novo modelo do seu smartwatch "low cost".

Apple Watch SE 2: Design e tamanho

Dos vários analistas a falar deste mercado Apple, Mark Gurman da Bloomberg, assume preponderância dado que tem "acertado" em muitas das suas previsões. Como tal, numa das suas newsletters Power On, Gurman disse que o Apple Watch SE 2 não terá o ecrã maior introduzido com o Apple Watch Series 7:

O SE manterá o tamanho do ecrã do modelo atual, em vez de passar para o tamanho maior da Série 7. Mas poderá obter o mesmo chip S8 que o da Série 8, uma atualização do S5 no SE atual a partir de 2020.

Tendo isso em mente, não é claro se a Apple irá trazer um ecrã com a funcionalidade já introduzir do "sempre ligado" com este modelo. Mesmo com 40mm e 44mm, o Apple Watch Series 5 e o Apple Watch Series 6 apresentavam ambos esta tecnologia.

Além disso, não são esperadas alterações radicais, uma vez que tem sido rumor frequente o tal Apple Watch Pro.

Processador será o novo ou o já usado na Series 7?

O Apple Watch SE original apresenta o chip S5, que foi disponibilizado com o Apple Watch Series 5. Era semelhante ao introduzido anteriormente, o S4. Atualmente, rumores sugerem que o Apple Watch Series 8 terá o mesmo processador que a geração atual - e o anterior a esta. Com o chip S6, a Apple conseguiu torná-lo 20% mais rápido do que o modelo mais antigo.

Uma vez que a Apple não atualizou o processador nestes últimos anos, é provável que o chip Apple Watch SE 2 seja tão mais rápido como o disponível no Apple Watch Series 8 ou "Pro", embora algumas características possam estar em falta.

Será que vai receber o sensor ECG?

O Apple Watch SE original não inclui a aplicação de Oxigénio Sangue nem a aplicação de ECG. Alguns analistas referiram que este relógio não terá o sensor de temperatura corporal há muito esperado, o que significa que a Apple poderá adicionar o monitor de oxigénio no sangue ou pelo menos a capacidade de fazer um ECG com o Apple Watch SE 2.

Além disso, é possível que a Apple esteja a planear atualizar alguns dos sensores mais antigos à luz do anúncio do Apple Watch Series 8.

Preço... vamos falar do valor

Tendo em conta que a Apple descontinuou o Apple Watch Series 3, o Apple Watch SE 2 será provavelmente a versão mais em conta para quem não quer estourar com o orçamento na compra de um Apple Watch.

Se os planos não mudarem, esperar que a segunda geração do Apple Watch SE comece a partir de 309 euros, que é a etiqueta de preço atual do modelo original.

Quando é que a Apple lançará o Apple Watch SE 2?

Este relógio da Apple será provavelmente anunciado a 7 de setembro, durante o evento "Far Out" da Apple com o iPhone 14 series, Apple Watch Series 8, e Apple Watch Pro.

Portanto, estes são os rumores até agora sobre o Apple Watch SE 2. Não espere grandes melhorias, mas apenas algumas afinações aqui e ali. Quando a Apple lançou a primeira iteração deste relógio, a empresa disse que poderia ser o par perfeito para pessoas idosas ou crianças que não têm um iPhone.