Apple Watch deu pistas para uma mulher descobrir que estava grávida

Não, desta vez não é um caso de alguém que foi salvo pelo Apple Watch. Neste caso em particular, até pode ter um final não muito feliz. Contudo, na questão principal, o smartwatch da empresa de Cupertino voltou a mostrar que, de facto, é um dispositivo de saúde que acompanha de perto os sinais vitais dos utilizadores. Foi graças a estes sinais, indícios recolhidos pela app Seguimento do ciclo e pelos sensores que uma mulher descobriu que estava grávida.

O relógio tira proveito da monitorização cardíaca, ECG, oxímetro, e muito mais. Desta vez, contudo, o Apple Watch foi uma ajuda para ser detetada uma gravidez antes mesmo da mulher suspeitar.

Apple Watch deteta a gravidez antes dos testes clínicos

A história foi partilhada por uma utilizadora do Apple Watch na rede social Reddit. De acordo com a mulher de 34 anos, ela desconfiou que algo estava diferente, uma vez que o relógio indicou que o seu ritmo cardíaco médio em repouso tinha aumentado consideravelmente numa questão de dias.

Normalmente o meu ritmo cardíaco em repouso é de cerca de 57 bpm e o meu ritmo cardíaco aumentou para 72 bpm,

Explicou a utilizadora.

Há muitas razões para que o ritmo cardíaco de uma pessoa aumente consideravelmente. No início, a mulher acreditava que podia ter COVID-19, uma vez que algumas pessoas podem sentir o ritmo cardíaco acelerado como um dos sintomas, mas um teste à COVID mostrou-lhe que não era esse o caso. Também não parecia ser apenas uma constipação normal.

Foi quando ela encontrou alguma informação que lhe dava como possível resultado... uma gravidez! Isto porque, segundo o relato da mulher, as mulheres grávidas também podem notar um ritmo cardíaco acelerado logo nas primeiras semanas de gravidez.

Li por vezes que isto acontece no início da gravidez e tenho a certeza de que o teste foi positivo instantaneamente.

Disse a mulher.

Após ter ido a uma clínica para fazer um teste de gravidez, o médico que a atendeu confirmou que a mulher estava grávida de quatro semanas. Claro que o Apple Watch não tem nenhuma característica oficial para detetar a gravidez, mas é interessante ver como o relógio detetou que havia algo diferente do habitual apenas pela mudança no ritmo cardíaco médio.

Depois desta experiência, a utilizadora deixa um conselho aos utilizadores, para estes prestarem sempre atenção aos alertas do ritmo cardíaco do Apple Watch.

Estou a passar-me porque não estou preparada para outro bebé, mas isto dá-me tempo para considerar as minhas opções e pensar no que vou fazer. Eu sei que isto pode ser um uso fora do normal para o relógio, mas se for uma mulher em idade fértil e o seu relógio mostrar um aumento do ritmo cardíaco, pode valer a pena fazer o teste!

Concluiu a grávida.

Características do Seguimento do ciclo

O Apple Watch apresenta uma aplicação de monitorização dos ciclos que permite às utilizadoras registar detalhes sobre o seu ciclo menstrual. Com o Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra, a Apple adicionou um sensor de temperatura corporal que também é capaz de ajudar a melhorar as previsões do período e fornecer estimativas retrospetivas da ovulação com base nas mudanças de temperatura durante o sono.

Portanto, utilizando as informações que registou, a aplicação Seguimento do ciclo pode avisar da data prevista para o início e o fim do próximo período menstrual ou período fértil. Para além dos dados que registou, o Seguimento do ciclo pode usar os dados de frequência cardíaca para melhorar as previsões.