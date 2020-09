Apple terá as maiores turbinas eólicas terrestres do Mundo na Europa

A responsabilidade ambiental das empresas tem um peso cada vez maior no mundo e nos próprios negócios. As empresas tecnológicas que colocam dispositivos no mercado já têm o seu contributo na colocação de lixo tecnológico no ambiente e qualquer medida que ajude a balancear esta realidade é vista com bons olhos. A Apple é uma das que tem orgulho em mostrar os passos que vai dando nesta matéria e agora anunciou um grande novo investimento.

A Europa, mais concretamente a Dinamarca, vai receber as maiores turbinas eólicas terrestres do mundo. A Apple ainda estabelece nova meta de neutralidade carbónica para 2030.

Apple terá maiores turbinas eólicas terrestres do mundo

A Apple anunciou que vai investir na construção de duas das maiores turbinas eólicas terrestres do mundo, uma fonte de energia limpa e renovável que vai ser fundamentar para atingir os objetivos da neutralidade carbónica.

Localizadas perto da cidade dinamarquesa de Esbjerg, as turbinas de 200 metros de altura devem produzir assim 62 gigawatts-hora por ano. Isto é o suficiente para, por exemplo, abastecer quase 20.000 residências. Além disso, funcionarão como um local de teste para poderosas turbinas eólicas offshore.

A energia produzida em Esbjerg dará suporte ao data center da Apple em Viborg. Todo o excedente de energia produzida será direcionada para a rede dinamarquesa.

O combate às mudanças climáticas exige uma ação urgente e uma parceria global – e o data center de Viborg é uma prova poderosa de que podemos enfrentar este desafio geracional. Os investimentos em energia limpa proporcionam inovações revolucionárias que trazem energia limpa e bons empregos para empresas e comunidades locais. Esta é uma área em que devemos liderar – pelo bem do nosso planeta e das gerações futuras.

Referiu Lisa Jackson, vice-presidente de Meio Ambiente, Política e Iniciativas Sociais da Apple

Cada dispositivo Apple vendido terá impacto climático líquido zero

No mês passado, a Apple revelou os seus planos de atingir a neutralidade carbónica em todo o seu negócio, cadeia de fornecimento de produção e ciclo de vida do produto até 2030.

Embora as operações da Apple já sejam alimentadas por energia 100% renovável e neutra em carbono, este novo compromisso significará, no entanto, que, em 2030, cada dispositivo Apple vendido terá impacto climático líquido zero. Isto significa que, portanto, todos os fornecedores europeus terão que transitar também para fontes de energias renováveis.