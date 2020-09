Ator Will Poulter revela como foi protagonizar Little Hope

Dark Pictures Anthology: Little Hope está quase a chegar e o ator Will Poulter, que veste a pele de um dos protagonistas do jogo, tem vindo a revelar a sua experiência.

Já aqui tínhamos apresentado a primeira metade da entrevista, e agora eis que foi disponibiliza a segunda.

Little Hope, desenvolvido pela Supermassive Games, é o 2º jogo da série Dark Pictures Anthology, que através de 8 jogos diferentes apresentam experiências variadas onde se misturam elementos de ação, aventura, terror e sobrevivência acompanhados por narrativas intensas e densas.

A história de Little Hope acompanha um grupo de estudantes e o seu professor que ficam presos num vilarejo fantasma, após o autocarro onde seguiam sofrer um despiste.

Um dos atores que deu voz (e corpo) aos personagens do jogo, é Will Poulter. Trata-se de um jovem ator britânico que, conforme se pode compreender pelas suas palavras, ficou absolutamente rendido à forma de se fazer jogos e de se vestir a pele de um personagem num jogo.

No passado dia 15 de agosto, deixámos a primeira parte da entrevista de Will Poulter sobre Little Hope, que podem ver na íntegra de seguida:

Agora, a Bandai Namco revelou a segunda parte da entrevista onde Will confirma o seu deslumbramento e mais pormenores sobre a produção do jogo.

A teia de ações e de resultados possíveis para cada uma foi um dos aspetos que mais entusiasmou Will. Aliás, ele sugere mesmo que os jogadores tentem tirar o máximo partido de todas as opções que lhes são dadas no decorrer da aventura. Tipo “Die again, try again“.

Poulter revelou ainda, um certo tipo de competitividade bem disposta entre os atores para dar maior realismo e maior espetacularidade às suas cenas. É claro que o Little Hope ganha com isso e o jogador depois, quando o estiver a jogar.

Will revelou ainda que Angela é a sua personagem favorita, especialmente porque “coloca tudo no sítio certo“, o que se pode depreender que seja mais lógica e sensata.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope será lançado a 30 de outubro para Playstation 4, Xbox One e PC.