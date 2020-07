A Apple removeu mais de 2.500 jogos da App Store chinesa apenas nos primeiros sete dias do mês de julho. Segundo avança a empresa de consultoria e análise Sensor Tower, as aplicações removidas não cumpriam os regulamentos estabelecidos na China para a categoria dos jogos móveis.

Esta onda de eliminação de jogos da App Store foi uma das maiores de sempre feita pela empresa de Cupertino.

Mais de 2.500 jogos retirados da App Store da China em apenas 7 dias

De acordo com com a Sensor Tower, apenas na primeira semana de julho, a Apple removeu mais de 2.500 jogos da App Store chinesa. O motivo prende-se com o facto de as aplicações não cumprirem com as diretrizes do país asiático estabelecidas para o segmento dos jogos de dispositivos móveis.

Esta atitude vem no seguimento da decisão tomada pela empresa de Cupertino em remover milhares de jogos não aprovados pela China.

Mas comparativamente ao mesmo período dos meses de abril, maio e junho, esta quantidade de jogos removidos conseguiu ser até 5 vezes superior.

Segundo os dados mais concretos, em julho foram apenas adicionados 660 jogos nos primeiros 7 dias, o que corresponde à totalidade de jogos retirados nos últimos dias de junho. No entanto foram removidos 2.500 títulos na primeira semana de julho, o que perfaz um balanço negativo para a loja de apps chinesa.

O motivo para esta remoção é que as aplicações estão ‘ilegais’, ou seja, não cumprem os regulamentos estabelecidos pelas autoridades chinesas.

Os jogos presentes na App Store necessitam de uma licença da Administração Nacional de Imprensa e Publicação para garantir que o software respeita as regras rígidas de conteúdo exigidas pela China. O problema é que muitos dos jogos foram lançados na loja da Apple sem essa mesma autorização.

A Apple está a cumprir os regulamentos estabelecidos no país asiático, sendo que os programadores têm até ao dia 31 de julho para obter a licença necessária para manterem os seus jogos na App Store. Depois desse período, os jogos que sejam pagos ou gratuitos e que não respeitem as normas estabelecidas serão removidos da loja de aplicações.

Exemplos de jogos removidos da App Store chinesa:

Contract Killer Zombies 2 (Glu)

Solitaire (Zynga)

ASMR Slicing (Crazy Labs)

Nonstop Chuck Norris (Flaregames)

Por outro lado, como apurou o Sensor Tower, apesar de já terem sido removidos, muitos desses jogos movimentaram uma quantia significativa de dinheiro. Apenas na primeira semana de julho, o valor gerado de receita bruta foi de 34,7 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de euros.

Ao todo os títulos acumularam 133,4 milhões de downloads na China, sendo que apenas um dos jogos conseguiu 10 milhões de instalações. Por sua vez, 30 dessas aplicações conseguiram mais de um milhão de downloads.

No entanto é importante ainda salientar que a China é o mercado de jogos mais lucrativo já desde vários anos.

