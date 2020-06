De acordo com as informações, a Apple vai remover milhares de jogos para iPhone que não estão aprovados pelo governo chinês. Vários programadores e editores chineses foram notificados de que as suas aplicações exigem uma licença para continuarem a funcionar a partir do mês de julho.

Apesar de haver um regulamento apertado no lançamento de aplicações, no iPhone vários jogos conseguiram ser lançados sem uma autorização prévia.

Apple vai remover milhares de jogos da App Store chinesa por falta de licença

Depois de uma mudança na política, a Apple vai remover milhares de jogos da sua App Store na China, segundo as informações.

É já a partir do próximo mês de julho que os jogos apenas poderão continuar disponíveis na loja de aplicações depois de obterem licenciamento através das entidades reguladoras chineses.

De acordo com o que pôde ser apurado, esta decisão irá afetar pelo menos 20 mil jogos que constam na App Store chinesa. Os lesados vão desde títulos que são pagos aos que disponibilizam compras na aplicação, mas que atualmente não têm aprovação.

O lado negro desta decisão da Apple

Obviamente que uma decisão desta dimensão vai trazer diversas consequências a vários níveis.

Em primeiro lugar aos programadores, uma vez que podem perder a totalidade da receita obtida nesta que é a segunda maior loja de apps da Apple. Neste caso, ou os criadores tornam o jogo completamente dependente de publicidade, ou fazem as devidas alterações propostas para que a aplicação vá ao encontro com o que é exigido para obter licenciamento por parte das autoridades reguladoras.

Por outro lado, alguns jogos populares, como por exemplo o Grand Theft Auto, podem ser removidos. Pois, de acordo com os analistas, é muito difícil que jogos deste género consigam a aprovação do governo chinês.

A remoção dos jogos não deverá acontecer de uma só vez, mas a Apple recusou comentar o assunto.