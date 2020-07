NanoPi NEO3: O concorrente “feroz” (em preço) do Raspberry PI

Joa ouviu falar no NanoPi NEO3? É verdade que o segmento dos mini PCs tem abrandado, mas tal não é sinal que irá acabar. A comprovar isso temos os desenvolvimentos constantes do Raspberry PI, mas há outros!

Um dos mais recentes desde segmento é este NanoPi da empresa FriendlyARM. Conheça todas as especificações.

Chama-se NanoPi NEO3 e é o novo mini PC que pretende conquistar o mercado. Com apenas 4,8 x 4,8 cm de dimensão, este pequeno, mas poderoso PC tem um conjunto de especificações que o vão deixar maravilhado.

Como especificações de destaque, o NanoPi NEO3 vem com um SoC Roackchip RK3328, está disponível com até 2 GB de RAM DDR4, tem interface de rede a Gigabit e já vem com USB Type-C.

Este mini PC tem suporte para vários sistemas operativos e pesa apenas 22 gramas. No que diz respeito aos sistemas operativos, tem suporte para o FriendlyWrt 19.07 e Ubuntu Core 18.04 de 64 bits. O preço base deste mini PC sem chassis e com 1 GB de RAM é de apenas 17,5 euros. A versão com 2 GB ronda os 22 euros.

A performance é semelhante à do Raspberry Pi 3, mas obviamente, este tem um melhor preço.

NanoPi NEO3