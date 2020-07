Existem serviços da Google que todos usamos sem darmos por isso. Estão integrados de forma transparente e sem os utilizadores perceberem, sendo no entanto essenciais para a maioria, por estarem em todo o lado.

É este o perfil dos Contactos da Google, que está em vários dos seus serviços e que todos usamos de uma forma ou de outra. Agora, estes Contactos receberam uma novidade. Há uma reciclagem e assim é mais simples recuperar os que apagarem indevidamente.

A Google inovou no seu serviço menos conhecido

Para além do Gmail, do Android e de outros serviços, os Contactos do Google podem ser acedidos diretamente na sua interface web, onde os utilizadores podem gerir a sua informação. Ordenados e organizados de forma lógica, é um ponto central.

A Google tem trazido algumas melhorias pontuais e visíveis, mas na verdade este é um serviço estável e bem estabelecido. Não se espera que tenha alterações e novidades, mas a verdade é que estas acabam por surgir.

Contactos apagados já podem ser recuperados facilmente

A mais recente foi agora anunciada e dá a este serviço uma funcionalidade única e muito importante. Os contactos do Google passam a ter uma reciclagem, para onde os contactos eliminados são enviados.

Assim, e a qualquer altura, os utilizadores podem aceder à Reciclagem e recuperar os contactos que foram eliminados entretanto. De notar que este apenas são retidos por um período máximo de 30 dias desde que sejam eliminados.

A Reciclagem vai estar apenas na interface web

A Google refere que esta nova funcionalidade não vai ser alargada de forma global. Estará, pelo menos para já, limitada à interface web dos Contactos do Google e só por aqui poderá ser usado para recuperar números de telefone eliminados.

Este vai ser o novo ponto central onde todos os contactos eliminados vão ser armazenados, mesmo que vindos do Android ou iOS. A Google concentra assim a gestão deste ponto importante dos seus serviços num local onde muitos já se habituaram a procurar.