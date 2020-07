Amazon Alexa “fala” Português do Brasil… com ajuda de Portugal

Todos sabemos que a assistente digital da Amazon, Alexa, não suporta ainda tantos idiomas como o Google Assistant. Mas, pelo menos, o Português falado no Brasil é, desde há alguns meses, também uma opção.

O que provavelmente não saberão é que o dicionário que a Alexa usa para o Português do Brasil foi feito em Portugal – e é, nem mais nem menos, do que o Dicionário Priberam.

Apesar da empresa portuguesa, provavelmente por razões contratuais, não divulgar este facto, o Pplware pode confirmar que assim é. Aliás, qualquer um de nós pode confirmar: basta “perguntarmos” à Alexa qual o significado de uma determinada palavra portuguesa através do smartphone ou de um dispositivo Amazon Echo e compararmos a resposta com o texto que encontramos se formos pesquisar em dicionario.priberam.org.

Conhecida da maioria de nós principalmente pelo dicionário do mesmo nome, a Priberam é hoje uma software-house portuguesa focada em soluções de “big data”, “machine learning” e outras tecnologias de inteligência artificial.

Sem nunca confirmar (nem desmentir) a nossa notícia ou detalhes sobre quais são os seus clientes, o CEO da Priberam, Carlos Amaral, reconheceu que a tecnologia da empresa “é, efetivamente, usada em muitas plataformas digitais conhecidas, incluindo pelos principais fornecedores de leitores de livros digitais”.

O Pplware está também em condições de confirmar que a tecnologia da Priberam é usada também não apenas nos leitores de e-books Kindle, da Amazon, mas também pelos da canadiana Rakuten Kobo. Em qualquer um dos casos, o dicionário da Priberam foi integrado ao nível do sistema operativo destes dispositivos, permitindo rapidamente realizar consultas sobre o significado ou o sinónimo de uma palavra.

Já no início deste ano – e esta sim, uma notícia divulgada pela própria empresa – a Priberam anunciou que o seu dicionário está também a ser usado como léxico de referência no jogo Scrabble GO, a versão oficial do Scrabble para dispositivos móveis, confirmando o seu estatuto de referência enquanto dicionário digital de língua portuguesa.