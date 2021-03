Apple poderá lançar em 2022 um produto diferente dos demais por mil dólares

No início do ano, vários relatórios disseram que a Apple estaria a desenvolver uns óculos de Realidade Aumentada e outros de Realidade Virtual, ou uns que combinassem as duas tecnologias. Aparentemente, um “leaker” alegou que este dispositivo vestível chegará no próximo ano.

Apesar de ser ainda um rumor, o “leaker” revelou que os tais óculos de RA e RV estarão disponíveis pelo preço de 1000 dólares.

RV e RA nos dispositivos Apple

Em janeiro, a Apple anunciou que John Ternus iria substituir Dan Riccio, enquanto vice-presidente sénior de engenharia de hardware. Então, Riccio estaria a trabalhar num projeto novo e misterioso com Tim Cook e, como direto interessado nos avanços do dispositivo, comunicar-se-ia diretamente com o CEO.

Juntando alguns rumores, depreendeu-se que o projeto nada mais era do que o desenvolvimento dos óculos de Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV). Então, tudo batia certo, sendo que haviam relatórios que confirmavam o desenvolvimento desses dispositivos.

Um headset “tipo capacete”

De acordo com uma nota do analista Ming-Chi Kuo, estará disponível, em 2022, um headset “tipo capacete” com funcionalidades de RA e RV. Posteriormente, em 2025, uns óculos de RA e, entre 2030 e 2040, umas lentes de contacto com RA.

Embora não tenha entrado em detalhes sobre o design, Ming-Chi disse que o headset com RV utilizaria ecrãs micro-OLED da Sony, e teria um “poder computacional independente e armazenamento”. Dessa forma, os óculos não precisariam de estar ligados a nenhum dispositivo, posicionando-se como um produto móvel.

Além disso, Kuo referiu que a Apple poderá integrar alguns dos seus serviços de vídeo nos novos produtos:

Apesar de a Apple ter estado concentrada na RA, pensamos que as especificações de hardware deste produto podem proporcionar uma experiência imersiva que é significativamente melhor do que os produtos RV existentes. Acreditamos que a Apple pode integrar neste capacete aplicações relacionadas com vídeo (por exemplo, Apple TV+, Apple Arcade, etc.) como um dos principais pontos-chave de venda.

Segundo Ming-Chi, os atuais protótipos de headset com RV estão entre as 200 e 300 gramas. No entanto, “se a Apple conseguir resolver os problemas técnicos significativos, o peso final do produto será reduzido para 100-200 gramas.”

Aparentemente, de acordo com um relatório de fevereiro, a experiência de RV não se excluirá nem se verá excluída pela experiência de RA. Além disso, a Apple produzirá os dois dispositivos em massa e em simultâneo.

