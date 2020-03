Apple poderá lançar amanhã a versão final do iOS 13.4

Depois de 5 versões beta do iOS 13.4, a Apple deverá estar a preparar o lançamento oficial desta versão para todos os utilizadores. Assim, a Apple pode estar a planear lançar a nova versão do iOS amanhã, terça-feira, 17 de março, de acordo com os detalhes encontrados nos materiais de marketing da AliPay descobertos pelo site em chinês IT Home e partilhados no Twitter.

A nova versão do SO virá seguramente acompanhado com os restantes sistemas operativos, tal como tem acontecido com o lançamento das versões beta.

Novo iOS 13.4 já amanhã com suporte para AliPay?

Os screenshots partilhados pela IT Home sugerem que o iOS 13.4 apresentará o suporte Apple Pay e Wallet ao AliPay. Conforme é sabido, esta é uma popular plataforma chinesa de pagamentos móveis. Portanto, esta plataforma terá uma atualização a ser lançada no início da manhã de 18 de março na China, o que se alinharia com o lançamento de 17 de março do iOS nos Estados Unidos e Europa.

Assim, juntando estes indícios, é provável que a Apple lance amanhã a versão final do iOS 13.4 por volta das 18 horas da tarde. Além disso, tal como temos visto, será igualmente disponibilizado o novo iPadOS 13.4 e provavelmente será lançado também o watchOS 6.2, tvOS 13.4 e macOS 10.15.4.

Estas versões, todas elas em, termos gerais, estão já há 6 semanas em testes. Foram já mostradas novidades como a possibilidade de podermos partilhar pastas do iCloud, termos acesso a novos Memoji e Animoji, além de haver um redesenho dos botões da app Mail. Este é mais um incremento numa altura em que o COVID-19 toma conta dos assuntos globais e estrangula os lançamentos.