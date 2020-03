Como forma de combater o Covid-19, muitas pessoas estão a resguardar-se nas suas casas de forma a diminuir a possibilidade de contágio. Nesse sentido, e de forma a cooperar com estas ações, a Niantic atualizou o Pokemon Go para reduzir a necessidade de mobilidade e para facilitar a jogabilidade em casa.

Este é mais um esforço para manter entretidos os miúdos e graúdos resguardados dentro de portas.

O Covid-19 é hoje um problema sanitário mundial que tem colocado em alerta todo o mundo. A melhor forma de diminuir e até parar o contágio é o isolamento. Assim, de forma a combater este vírus e a diminuir a sua propagação, várias pessoas estão hoje resguardadas nas suas casas. São medidas voluntárias e, em muitos casos, obrigatórias, para reduzir assim ao máximo o contacto com outras pessoas.

No entanto, para muitos jogadores de Pokemon Go, estar em casa pode ser um verdadeiro desafio para a sua evolução no jogo. Uma vez que este foi desenhado para a constante mobilidade dos jogadores, torna-se contraproducente nesta altura.

Pokemon Go adapta-se à realidade COVID-19

De forma a resolver este problema e para cooperar com este período complicado de combate ao Covid-19, a Niantic decidiu atualizar o Pokemon Go para facilitar a jogabilidade a partir de casa. Como explica a empresa americana, com esta alteração pretendem priorizar as funcionalidades que podem ser desfrutadas em modo “solitário”.

Assim, a Niantic aumentou a quantidade de habitats no Pokemon Go, permitindo aos jogadores encontrar mais pokemons perto de casa. Além disso, aumentou também a eficiência das incubadoras, de forma a incubarem duas vezes mais rápido. Os presentes das Poke Stops foram também reforçados, sendo agora possível obtê-los mais rapidamente.

Por fim, foram também aplicados grandes descontos nos itens pagos. Como exemplo, temos o caso dos packs de 30 incensos, com duração de 1 hora, que podem ser comprados por apenas 1 moeda.

Sem que tenha anunciado prazo limite para a disponibilização destas alterações, a Niantic mostra-se assim solidária com a redução de mobilidade dos seus jogadores através da adaptação do seu jogo à realidade imposta atualmente pelo Covid-19.