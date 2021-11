Apple pode lançar um SoC Apple M1 Max de 3nm e CPU de 40 núcleos em 2023, diz rumor

A Apple respondeu aos rivais com o lançamento dos SoCs M1 Pro e M1 Max, para dar todo o poder aos seus seus MacBooks. Os testes a estes equipamentos são bastante promissores e demonstram que a marca da maçã está focada em crescer a passos largos neste segmento.

Mas parece que a empresa de Cupertino não se fica por aqui. E os últimos rumores da indústria indicam que a Apple já está a planear lançar um processador M1 Max de 3nm com CPU de 40 núcleos já no ano de 2023.

Apple M1 Max de 3nm e CPU de 40 núcleos em 2023?

Segundo os rumores recentes vindos de fontes da indústria, a Apple já está a preparar tudo para o desenvolvimento dos próximos chips sucessores dos potentes M1, M1 Pro e M1 Max. Estes SoCs já lançados da empresa da Tim Cook contam com um processo de fabrico de 5nm, produzidos pela taiwanesa TSMC. Por sua vez, o próximo iPhone 14 contará com um chip de 4nm, mas os futuros MacBooks e iMacs devem apostar na litografia de 3nm.

De acordo com o The Information, os novos rumores indicam que os próximos SoC topo de gama e sucessores do Apple M1 Max vão contar com um processador de 40 núcleos, 4x mais do que o atual que tem 10 núcleos. Os detalhes apontam para que os chips de terceira geração tenham o nome de código Ibiza, Lobos e Palma. Para além disso devem estrear primeiramente nos Macs da próxima geração, nomeadamente nos modelos de 14 polegadas e MacBook Pro de 16 polegadas.

Outras fontes também adiantaram informações semelhantes, acrescentando que também a quantidade de núcleos da GPU do próximo chip seja 4x superior aos atuais. A confirmar-se então a próxima geração dos SoCs da Apple poderá ter a potência de quatro Nvidia GeForce RTX 3070.

