Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Como consigo proteger o meu email de olhares estranhos?

Bons dias. Depois dos escândalos de violação de correspondência e-mail, prefiro defender o meu direito à privacidade. Uso Outlook 365 para a correspondência e teoricamente, as msg são encriptadas e só o destinatário consegue ler. Só que, a Microsoft também as lê se quiser, e embora eu não tenha importância para se darem a esse trabalho, se quiserem fazê-lo, podem. A tática a usar pode ser encriptar antes de a msg chegar aos servidores da MS, com o PGP, mas o próprio Outlook parece barrar essas hipóteses (Gpg4win) . Sem ser mudar para Thunderbird como cliente de correio, que suplementos / programas aconselham para manter msg longe de olhares da Microsoft? Obrigado Joao Cortez

Resposta:

João,

O sistema de encriptação PGP implica que ambas as partes (emissor e receptor) façam partilha das chaves que permitem desencriptar posteriormente o conteúdo. Diria que está longe de ser praticável para uma utilização diária e frequente. Os seus contactos teriam de ser dar ao trabalho de saber utilizar e estarem preparados para tal…

A solução mais simples que tem que garante a encriptação ponto a ponto, e que não requer configurações adicionais nem formas anormais de utilização, é o serviço de email ProtonMail.

É óbvio que isso iria obrigar a que mudasse de endereço de email… mas tudo tem um custo, e o que pretende é realmente algo com uma complexidade considerável de concretizar, mesmo tendo em conta que estamos num período onde cada vez mais surge a preocupação com a privacidade.

[Respondido por Hugo Cura]

A minha pen USB não tem uma velocidade de cópia baixa?

Comprei uma Pen USB 3.1 e a média da cópia de ficheiros é de 2,0MB/s quando uma USB 3.0 que tinha copiava numa média de 50MB/s. O 3.1 não deveria pelo menos ser igual ao 3.0? O SO é o Win11 se é que tem alguma influência.

Resposta:

A velocidade de leitura ou escrita de uma pen drive, ou qualquer drive de armazenamento, pode estar limitada por 2 parâmetros: largura de banda máxima da interface em utilização, e velocidade máxima do suporte de dados (memória flash ou magnética). Este último pode estar condicionado a outras limitações, mas vamos simplificar. Isto significa que, por ter uma pen drive com determinada interface (neste caso USB 3.1), nada garante que conseguirá atingir essa velocidade.

Seja como for, é óbvio que 2 MB/s é uma velocidade extremamente baixa considerando que se trata de um dispositivo com uma interface recente, e isso poderá indicar que se trata de um produto contrafeito (não é o que diz ser) ou de muito baixa qualidade.

Note que a velocidade máxima de uma interface USB 2.0 ronda os 40 MB/s, e 3.0 ronda os 600 MB/s, portanto será uma limitação que nada tem a ver com o tipo, mas simplesmente com a memória flash nela incluída.

Pode sempre experimentar noutro computador, para se certificar que a origem do problema não está do seu lado, mas seria uma opção muito remota. O problema será da pen.

[Respondido por Hugo Cura]

Que alojamento com acesso a MySQL me recomendam?

Exmos Tenho programas com front-end desenvolvidos em MsAccess. Agora pretendo passar o back-end de mysql para hospedagem on-line. Podem indicar um bom hosting que permita acesso exterior por DSN? Abraço Nélio Rosado

Resposta:

Nélio,

Existem muitos serviços de alojamento que permitem albergar instâncias de mysql, todas com boas velocidades de acesso.

Vamos deixar como indicação um parceiro com quem o Pplware trabalha há vários anos e semper com um excelente serviço.

Falamos da Ciberconceito, uma empresa dedicada a esse serviço, com os seus servidores alojados em datacenters de confiança e com excelentes ligações.

Aceda a este link e veja os diferentes planos que existem, com pagamentos mediante as categorias de serviço, tendo preços anuais e mensais.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo contornar o bloqueio do iCloud no meu iPhone?

Boa noite malta do pplware, desde já muitos parabéns pelo vosso excelente trabalho. A questão que me traz aqui hoje é a seguinte: comprei um iPhone 11 com icloud bloqueado, existe alguma forma de o desbloquear? Não encontrei nenhum serviço legal e até ilegal que consegui-se desbloquear o iPhone 11. Ainda assim se me puderem ajudar agradecia imenso. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo vosso trabalho, continuem assim. Cumprimentos. Diogo Ferreira

Resposta:

Diogo,

Infelizmente a Apple tem essas medidas aplicadas e bloqueiam o acesso a utilizadores novos em iPhones que sejam reinstalados.

É uma medida de segurança que impede que um iPhone seja roubado e depois usado por qualquer outra pessoa.

De qualquer modo, deverá ter feito a sua compra num local de confiança ou a uma pessoa que era a antiga dona do equipamento.

Como tal, poderá pedir a essa pessoa que coloque os seus dados, de forma temporária, para desbloquear o iCloud.

Após esse processo, poderá colocar a sua conta e tudo ficará normal.

Se por algum acaso não teve esse cuidado, de fazer uma compra cuidada, lamentavelmente poderá ter ficado com um iPhone que estará permanentemente bloqueado.

[Respondido por Pedro Simões]

O Redmi Note 8 já recebeu o aumento de RAM da Xiaomi?

Olá PpLware gostava que me pudessem ajudar numa coisa se possível, eu tenho um Xiaomi Redmi Note 8(2021) vocês sabem se vai receber a actualização que permite expandir a memória RAM(virtual)? Já agora e o redmi 9t? Obrigado 😃 Jose Martins

Resposta:

José,

Essa funcionalidade está a ser lançada de forma faseada pela Xiaomi, como uma atualização da MIUI.

Do que sabemos, o seu Redmi Note 8 poderá já ter recebido esta nova opção, estando pronta a ser ativada.

Valide se não tem já essa opção disponível, usando o guia que apresentámos há dias, dedicado a essa funcionalidade:

Caso não encontre ainda esta nova opção, deverá validar se todas as apps do smartphone estão atualizadas, em especial as da Xiaomi.

Provavelmente em breve irá encontrar esta novidade no seu smartphone Redmi Note 8.

Quanto ao Redmi 9T o processo é exatamente o mesmo.

[Respondido por Pedro Simões]

PCs mais antigos vão continuar a receber as atualizações do Windows 11?

Olá Pplware, Tenho acompanhado a chegada do Windows 11 e aproveitei alguns dos truques que apresentaram para o instalar. Tive de recorrer a estas dicas, excelentes, diga-se de passagem, pois o meu PC já não é novo e precisa de uma pequena ajuda para ter o Windows 11. Tudo corre bem, mas tenho uma dúvida sobre as atualizações. A Microsoft disse que estes casos vão ficar fora destas melhorias e correções, mas o que tenho visto é o oposto. Assim, pergunto, será que vão continuar a enviar as atualizações ou um dia destes vou acabar por ficar sem atualizações. Obrigado pelo vosso excelente trabalho. Joaquim Batista Franco

Resposta:

Joaquim,

A informação que temos, como viu publicado, é que os PCs sem os requisitos mínimos iam perder as atualizações e ficar expostos a problemas.

No entanto, e mais uma vez com base no que temos visto, a Microsoft parece ter recuado nesta decisão, sem o ter anunciado. Dizemos isto porque estes PCs sem requisitos receberam a primeira atualização.

A resposta à sua pergunta é, infelizmente, um não sabemos. Apenas a Microsoft tem essa resposta, se é que já o decidiu. O que vemos é que as atualizações estão a ser enviadas e provavelmente vão continuar assim, mas sem qualquer certeza.

O que recomendamos é que vá usando Windows 11 e que o aproveite o que este oferece. As apps do Android estão a chegar e isso será uma mudança radical.

[Respondido por Pedro Simões]

