Com um mercado cada vez mais rico em termos de ofertas de marca como a Xiaomi e outras, temos em qualquer smartphone diferente hardware. Isto leva a que seja difícil acompanhar o que cada um tem presente, dada a diversidade.

Ainda mais importante é saber o que temos no nosso smartphone, para podemos comprar desempenho e outros fatores. Assim, veja hoje como pode saber que especificações tem o seu smartphone Xiaomi.

A MIUI tem agrupado a informação essencial de cada smartphone em zonas bem identificadas e conhecidas. Dá assim aos utilizadores uma forma fácil de aceder ao que pretendem, sem terem de estar constantemente a procurar o que precisam.

Algo que todos querem saber e precisam de forma quase recorrente são as especificações do seu smartphone. Esta serve para comparar com outros modelos, com o que vai ser possível usar ou até para recordar o que tem disponível.

Curiosamente esta informação está acessível de forma muito simples e até rápida de aceder. Comecem por abrir as Definições e depois, mesmo no topo da lista de opções, têm presente uma que está identificada como Sobre o telemóvel.

Devem entrar nesta área, onde têm já alguma informação útil, como a versão da MIUI e o armazenamento disponível. Ainda assim, devem descer e escolher a opção Todas as especificações. Aqui vão ter o detalhe sobre o smartphone Xiaomi que precisam e estão a procurar.

Chegam então, finalmente, ao que estavam a procurar, com toda a informação necessária. Esta está arrumada e agrupada por tipos, para uma leitura mais lógica e mais intuitiva. Só precisam de descer ou subir na lista para terem acesso a toda a informação.

É desta forma simples que a Xiaomi dá aos utilizadores toda a informação que precisam. Podem voltar a ter acesso a estas especificações a qualquer momento, não sendo esta alterada ao longo do tempo.