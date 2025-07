Apple pode estar a trabalhar num MacBook mais barato, equipado com o chip do iPhone

Dos smartphones aos computadores, os dispositivos da Apple não são para qualquer bolso. No entanto, informações recentes indicam que a empresa de Cupertino pode estar a trabalhar num novo MacBook de baixo custo, equipado com o chip do iPhone.

De acordo com a informação divulgada pelo analista Ming-Chi Kuo, que já revelou antecipadamente muitas novidades, a Apple está a planear o lançamento de um MacBook de 13 polegadas, equipado com o chip A18 Pro, que apareceu pela primeira vez no ano passado, dentro do iPhone 16 Pro.

A ser verdade, este será o primeiro MacBook a usar um chip da classe iPhone, ao invés dos chips da série M da Apple.

Apesar de o chip A18 Pro não ser tão potente quanto os processadores da série M encontrados na maioria dos MacBooks atuais, ele deverá ser suficientemente capaz de executar tarefas diárias.

Conforme partilhado, o dispositivo deverá entrar em produção no final de 2025 ou início de 2026, e o lançamento deverá ocorrer algures no primeiro semestre do próximo ano.

Além disso, deverá ser disponibilizado em várias cores, como prateado, azul, rosa e amarelo, indo ao encontro da estratégia habitual de oferecer acabamentos coloridos.

Apple quer vender mais MacBooks

Segundo a informação partilhada, o MacBook mais acessível procurará impulsionar as vendas do dispositivo.

Afinal, nos últimos anos, as vendas diminuíram, em parte devido aos preços elevados dos modelos atuais.

Assim sendo, uma alternativa mais barata poderia atrair estudantes, utilizadores informais e aqueles que desejam um MacBook sem gastar muito dinheiro.

Apesar do pouco que já se sabe, não está claro o posicionamento que a Apple definirá para este MacBook.