Apple obrigada a pagar 503 milhões de dólares por violação de patentes

A Apple é uma das empresas mais inovadoras do mercado, conseguindo produzir equipamentos elegantes, mas com funcionalidades que fazem a diferença no dia-a-dia do utilizador.

Mas a marca da maçã já teve anteriormente problemas judiciais devido aos seus produtos. E as últimas informações dão conta que a Apple terá agora que pagar 503 milhões de dólares à VirnetX por disputa de patentes.

Apple vai ter que pagar 503 milhões de dólares em guerra de patentes

Este conflito judicial entre a Apple e a VirnetX dura há já 10 anos. Mas agora um júri de Tyler, no Texas (EUA), chegou à conclusão que a empresa da maçã tem que pagar um total de 502,8 milhões de dólares (~430 milhões de euros) de indemnização à VirnetX. O veredicto foi determinado em apenas 90 minutos.

No entanto, o CEO Tim Cook já lamentou a situação e adiantou que a Apple vai recorrer da decisão.

Esta não é a primeira vez que a VirnetX consegue dinheiro da empresa de Cupertino. Já em 2016 a Apple teve que pagar 302,4 milhões de dólares por infração de uma patente relacionada com o FaceTime.

Mas neste processo atual, a VirnetX acusa a Apple de ter violado patentes da VPN disponível no sistema operativo iOS. A empresa diz que as suas invenções derivam da tecnologia desenvolvida para a Agência Central de Inteligência (CIA), e que a Apple as usou tanto na sua VPN como no FaceTime.

A VirnetX disse em tribunal que teria direito a 700 milhões de dólares (~600 milhões de euros). Já a Apple ripostou dizendo que apenas devia cerca de 133 milhões de dólares (~114 milhões de euros), e referindo que a taxa de royalities não deveria ser superior a 19 cêntimos por unidade. Mas o júri decidiu que o valor deveria ser de 84 cêntimos cada.

Apple diz que estes processos sufocam a inovação

De acordo com um porta-voz da Apple em comunicado:

Agradecemos ao júri pelo seu tempo e apreciamos a sua consideração, mas estamos decepcionados com o veredicto e pretendemos apelar. Este caso já se arrasta por mais de uma década, com patentes que não estão relacionadas às principais operações dos nossos produtos e foram consideradas inválidas pelo departamento de patentes. Casos como este só servem para sufocar a inovação e prejudicar os consumidores.

Curiosamente, depois da decisão, as ações da VirnetX aumentaram em 21,8%. Mas a empresa não respondeu ainda aos pedidos para comentar o caso.

Enquanto isso, a VirnetX também tem outras contas do rosário para se preocupar. A empresa é acusada de um quinto dos seus funcionários pertencerem à família do CEO Kendall Larsen. Um processo pendente no Tribunal de Delaware acusa a empresa de nepotismo e falhas no governo da mesma.

Leia também: