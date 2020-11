Dica: Como aumentar a segurança nas videoconferências do Zoom

Com o país a regressar para um cenário de teletrabalho, é hora de muitos recuperarem as suas ferramentas de comunicação remota. As videoconferências vão voltar a ser o padrão e por isso importa ter a segurança nos níveis mais elevados.

O Zoom, uma das escolhas para a maioria, tem uma novidade em funcionamento que consegue proteger os utilizadores. Falamos da criptografia de ponta a ponta que impede que as reuniões sejam comprometidas e escutadas na Internet. Aprendam como ativar esta novidade.

Mais segurança para o Zoom

Depois de ter visto a sua segurança colocada em causa, o Zoom apostou forte em melhorar os seus padrões. Quis tornar-se uma ferramenta mais protegida e que garante que os dados dos seus utilizadores estão salvaguardados de olhares alheios.

Uma das medidas em que apostou foi na criação de canais de comunicação cifrados e seguros, impedindo que sejam escutados ou vistos. Esta melhoria esteve em avaliação e está agora disponível a todos, mesmo os clientes sem contas Pro.

Ativar a criptografia

Esta não é uma opção que esteja ligada de forma nativa, mas que é simples de tornar ativa rapidamente. Para isso só precisam de entrar na conta do Zoom que normalmente usam para as reuniões e videoconferências.

Aqui dentro, devem navegar para a área onde podem alterar as configurações e assim ativar esta novidade. Para isso, devem aceder à opção Configurações na barra lateral esquerda e depois escolher a opção Reunião no menu que surgir no topo desta área.

Videoconferências com proteção

Aqui dentro, devem descer nas muitas opções presentes até encontrar a opção Reuniões criptografadas de ponta a ponta (E2E). Ao ser ativada irá pedir uma confirmação, que será feita por SMS. A partir desse momento, a segurança estará nos níveis mais elevados.

Importa recordar, entretanto, que ao ativar esta opção, algumas funcionalidades deixam de estar presentes. Falamos da possibilidade de gravar na cloud, da transcrição, o live streaming entre outras. Ainda assim, é uma novidade importante para garantir outros níveis de proteção e segurança no Zoom.