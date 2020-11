O mercado dos smartphones tem mostrado uma capacidade única para apresentar novidades em vários campos. Para além da aposta na fotografia, como a Huawei e a Samsung nos tem mostrado, há ainda o foco no carregamento rápido ou sem fio.

A Xiaomi é uma das marcas que tem apostado nestas duas últimas áreas e o seu recente smartphone Mi 10 Ultra mostrou isso mesmo. Anunciado com carregamento de 120 W, prometia ser um dos mais rápidos equipamentos a carregar. A verdade é que isto não é bem assim e as provas surgiram agora.

Valores de carregamento muito elevados

A capacidade que a Xiaomi apresentou para o carregamento do Mi 10 Ultra está acima de qualquer outro concorrente. Com um valor de 120 W, estimava-se que em apenas 21 minutos este estaria totalmente carregado e com a bateria nos 100%.

Sendo este valor muito interessante, foi agora feita uma avaliação deste valor. O que foi conseguido não está longe dos valores apresentados, mas fica aquém do que seria esperado. Os valores de carga são, na verdade, menores e o tempo de carga aumenta por esta razão.

Afinal a carga do Mi 10 Ultra é menor

Quem fez este teste ao Xiaomi foi o site Android Authority e os resultados mostram que o Mi 10 Ultra afinal apenas carrega a 80 W. começando a carga entregando 92,3 W. Existem aqui vários fatores a ter em conta e que acabam depois por limitar a potência entregue ao equipamento.

Apesar das medições mostrarem que o carregador do Mi 10 Ultra debita 86,4 W na sua origem, na tomada, este acaba por perder 6,3W. Deve-se ao atravessar dos diversos componentes que compõem este circuito acabam por entrega ao smartphone apenas 80,1 W.

Bateria do Xiaomi carrega muito rápido mesmo assim

Um problema detetado está na temperatura atingida por este Xiaomi. O carregamento com estes valores elevados acabou por atingir um valor de 43,8 °C. Este valor ultrapassa alguns padrões de segurança, mas depois acaba por baixar para valores abaixo 40 °C no final da carga.

Mesmo com um carregador de 120 W que não é totalmente usado, os valores apresentados são muito interessantes e elevados. Conseguem-se tempos de carga muito reduzidos e em apenas 3 minutos a bateria atinge os 25% da sua capacidade.