Apple lançará o AirPower ‘menos ambicioso’ ainda este ano

A 12 de setembro de 2017, a Apple aproveitava o lançamento do iPhone X e iPhone 8 para anunciar o carregador sem fios AirPower. Apesar de ser uma novidade, este dispositivo ficou prometido só para 2018. Contudo, a empresa acabaria por não avançar com a colocação à venda. Sabe-se agora que o produto era ambicioso demais e que não correspondia aos padrões de qualidade da Apple.

Após ter sido abandonado o carregador, com nome de código C68, parece que vai ter sucessor, mas menos ambicioso.

AirPower poderá um dia chegar ao mercado

A Apple tinha (e ao que parece ainda tem) a intenção de ter um carregador “inteligente” para gerir de forma diferenciada os dispositivos sem fios da sua oferta. Assim, a ideia era a base de carregamento poder carregar um iPhone, um Apple Watch e os AirPods, gerindo o que cada dispositivo necessitava de energia.

Prometido para 2018, o projeto foi sendo adiado consecutivamente. E em setembro de 2018 cresciam os rumores que provavelmente não viria para o mercado o esperado AirPower.

Aliás, a própria Apple veio opinar sobre o assunto, pelas palavras de Dan Riccio, na altura vice-presidente de engenharia de hardware da Apple, dizendo que o carregador sem fios “não atingiu os nossos altos padrões”, tendo o projeto sido cancelado.

Contudo, Riccio mencionou que a Apple continuaria comprometida em “levar a experiência sem fio adiante”. Na verdade, em junho de 2019, alguns rumores e informações de pessoas ligadas ao processo referiam que a empresa de Cupertino continuava alegadamente a trabalhar na base de carregamentos sem fios.

Afinal há ou não base de carregamentos sem fios?

Recentemente, apareceram algumas imagens com a desmontagem do protótipo C68. De facto, percebeu-se que a Apple estava a ser ambiciosa demais para o tempo atual. A engenharia colocada na base de carregamentos levava a que esta aquecesse muito, comprometendo o desempenho da mesma.

Quase 18 meses depois, a Bloomberg relata que a Apple está a planear lançar uma versão “menos ambiciosa” do AirPower. O relatório é escasso em detalhes sobre a data de lançamento, mas é seguro assumir que a Apple aprendeu a lição e não vai anunciar o seu novo produto até que esteja completamente pronto para ser lançado.

O que pode mudar no novo AirPower da Apple?

Sobre o que será uma versão menos ambiciosa do AirPower, bem, isso ainda está para ser visto. Sabemos que a versão original foi projetada para carregar três dispositivos em separados e simultaneamente, independentemente de onde cada dispositivo fosse colocado no tapete de carga.

Também sabemos que este objetivo trouxe problemas de sobreaquecimento que traziam uma miríade de outros problemas intransponíveis, tendo em conta a proximidade das bobinas.

Dito isso, é lógico que a versão do AirPower que a Apple está a trabalhar atualmente carregue dois dispositivos ou, talvez mais provavelmente, carregue três dispositivos, mas com marcações distintas quanto a onde cada dispositivo deve ser colocado.

Conforme sabemos, este não é um rumor novo. O conhecido leaker da Apple, Jon Prosser, declarou que o “AirPower não está morto”. Cerca de dois meses atrás, Prosser voltou com um tweet que pretende mostrar uma versão protótipo do novo tapete AirPower da Apple em ação.

Portanto, o que foi revelado é que em termos de especificações, o dispositivo terá um processador A11 para “gerir o calor de forma dinâmica”. Além disso, Prosser disse que o novo design obrigará ao uso de menos bobinas de carregamento para evitar o superaquecimento.

Sobre datas e preço, nada de certo, no entanto, poderá chegar até ao final do ano e com um preço a rondar os 250 euros.