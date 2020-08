Desde que o Windows 10 foi tornado público que a privacidade tem sido um tema constante. A Microsoft resolveu recolher dados deste sistema e do que os utilizadores fazem, para o tornar melhor e para ajudar a desenvolver este sistema.

Claro que para muitos esta é uma quebra de confiança e uma violação da sua privacidade, não querendo enviar esses dados para lado nenhum. Existem claro muitas ferramentas para interromper este circulo e agora uma mais simples e prática chegou. Conheça uma solução muito simples para melhorar a privacidade do Windows 10.

Garantir que os dados gerados no Windows 10 ficam limitados a este sistema não é simples. A Microsoft não quer deixar que este fluxo de informação seja interrompido e tem tomado muitas medidas para bloquear estas tomadas de posições.

Uma alternativa surgiu agora e quer tornar simples o bloquear das configurações que abrem a porta à Microsoft. Tem um nome sugestivo de Privatezilla e promete avaliar a privacidade e a segurança que o Windows 10 tem aplicado

Com uma interface muito simples de usar, mostra aos utilizadores as opções que podem e devem ser verificadas. Apenas é necessário escolher quais os elementos que querem validar e depois carregar simplesmente no botão para analisar.

O Privatezilla vai olhar a todas as opções e verificar o seu estado, comparando-o com o valor associado para estar a garantir a privacidade. Claro que essa informação será passada ao utilizador para que decida o que fazer.

Esta está bem clara na interface do Privatezilla e mostra o que cada um dos elementos escolhidos tem definido, bem como deveria estar. Para isso é representado numa cor verde ou vermelha, com o estado na coluna associada a esta posição.

Claro que o passo seguinte é acertar as definições para que traga mais privacidade e segurança ao Windows 10. Para isso o utilizador só precisa de validar novamente os elementos que quer corrigir e depois carregar no botão Apply selected.

Após alguns segundos, o Privatezilla terá tratado de bloquear ou desinstalar os elementos que o utilizador não necessita e que expõem a sua privacidade. Claro que a qualquer momento pode ser revertido em caso de problemas ou simplesmente se for necessário.

É com esta ferramenta simples e direta que os utilizadores podem tornar o seu Windows 10 com mais privacidade e segurança. O Privatezilla é de código aberto e tem muito para dar aos utilizadores, sem receio de estar a usar uma app que traz novos problemas.