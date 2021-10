Apple lança o macOS Big Sur 11.6.1 com correções de segurança

A Apple lançou ontem o macOS 12 Monterey que trouxe uma mão cheia de novidades para os Macs. Contudo, se preferiu ficar no Big Sur, saiba que necessita atualizar a máquina para obter atualizações importantes de segurança.

Assim, a Apple acabou há momentos de lançar o macOS Big Sur 11.6.1. Esta versão, conforme refere a empresa de Cupertino, "melhora a segurança do macOS" e é recomendada para todos os utilizadores.

Se tem um Mac com macOS Big Sur, atualize já

A Apple lançou o macOS Big Sur 11.6.1, uma pequena atualização do sistema operativo lançado que inclui algumas correções de segurança. A nova atualização do ‌‌‌‌‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌‌‌‌ 11.6.1 pode ser descarregada para todos os Macs qualificados usando a sessão Atualização de software das Preferências do sistema.

De acordo com o changelog da Apple, a atualização "melhora a segurança do macOS" e é recomendada para todos os utilizadores. A empresa não refere nenhum outro detalhe, nem mesmo que tipo de problemas são resolvidos.

Também lembramos que, a partir de ontem à noite, o macOS Monterey, o novo sistema operativo para Mac apresentado durante a WWDC21, está oficialmente disponível.

