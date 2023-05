Apple Watch Series 9 terá supostamente um chip S9 muito mais rápido

A Apple neste ano apresentará um novo conjunto de Apple Watch. Além da evolução natural das séries, o hardware este ano deverá sofrer melhorias relevantes... mas dentro do dispositivo. Segundo o analista Mark Gurman, o Apple Watch Series 9, que deverá ser apresentado e lançado no final deste ano, poderá ser equipado com um novo chip S9.

Mark Gurman, da Bloomberg, afirma que o Apple Watch Series 9, que deverá ser apresentado e lançado no final deste ano, poderá ser equipado com um novo chip S9. Este último mostraria uma maior melhoria no desempenho do que o chip S8 utilizado nos relógios da Apple Series 8 do ano passado.

O chip S8 também equipa o modelo topo de gama Apple Watch Ultra. Gurman fez os seus comentários no canal Discord para seu boletim informativo semanal "Power On".

Segundo observou o analista, o S9 poderá ser baseado no A15 Bionic SoC que foi usado para alimentar a série iPhone 13 e os modelos não Pro iPhone 14. Anteriormente, Gurman apontou que a Apple não estará a pensar fazer grandes alterações no design para o Apple Watch da Série 9. Basicamente o novo SoC será mais poderoso para dar força ao que realmente vai fazer a diferença, isto é, o watchOS 10.

Sobre este assunto, Mark Gurman diz que a Apple trará widgets de volta ao Apple Watch com a versão mais recente do seu sistema operativo para smartwatch. Os utilizadores abrirão vários widgets contendo informações sobre o tempo, resultados desportivos, preços de ações, compromissos do calendário do utilizador e muito mais.

Os widgets poderão ser colocados em cima de todos os mostradores de relógio disponíveis para os relógios da Série 9.

Com o chip S9 a comandar a máquina, os modelos do Apple Watch Series 9 funcionarão provavelmente de forma mais rápida e eficiente do que os modelos Series 8. No seu canal no Discord, Gurman disse que os novos modelos de 2023 estão "a precisar de um SoC atualizado". A Apple disse no ano passado que o chip S8 tem um desempenho 20% melhor do que o S7.

Gurman refere que o S9 terá um aumento percentual ainda maior no desempenho em relação ao S8.

O Apple Watch, conhecido pelas suas aplicações de saúde que salvam vidas, é o relógio mais popular do mundo e a Apple adicionou o modelo premium Apple Watch Ultra no ano passado com ótimas críticas e mesmo este modelo vai ficar substancialmente melhor.

A Apple vai apresentar o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 em setembro, com a nova linha iPhone 15.