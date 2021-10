Seagate prepara-se para lançar discos HDD de 20 Terabytes

A Seagate é uma empresa norte-americana popular sobretudo pelos seus discos rígidos. Mas parece que a marca está a preparar uma surpresa muito interessante para os seus clientes.

De acordo com as informações mais recentes, apesar de ainda nem ter anunciado oficialmente, a Seagate está já a produzir em massa discos HDD com a capacidade de armazenamento de 20 TB.

Seagate prepara-se para lançar HDDs de 20 TB

Segundo as informações, a Seagate ainda nem anunciou oficialmente os seus novos discos rígidos de 20 TB, mas já os começou a produzir em massa. Trata-se então de modelos com uma capacidade de armazenamento de 20 Terabytes que utilizam um sistema de gravação magnética perpendicular (PMR no original, o que significa Perpendicular Magnetic Recording) e conta com a tecnologia de gravação magnética em duas dimensões (TDMR ou Two-Dimensional Magnetic Recording).

De acordo com o que foi revelado, a Seagate deverá disponibilizar estes novos modelos para venda aberta ao público, uma vez que os modelos de 20 TB da empresa, que recorrem à gravação magnética assistida por calor (HAMR ou Heat-Assisted Magnetic Recording) foram apenas concedidos para alguns clientes selecionados.

Numa nota, David Mosley, CEO da Seagate disse o seguinte:

Começamos a aumentar os produtos de 2o TB no trimestre de setembro e estou entusiasmado com o forte interesse do cliente. O HAMR é realmente o caminho para chegar aos 30 TB e mais além. Estamos muito confiantes sobre isso.

Com discos HDDs com tamanha capacidade de armazenamento, os utilizadores têm mais do que espaço suficiente para os seus conteúdos. E esta possibilidade abre portas a outras oportunidades e projetos de consumidores e empresas.

Já no início deste ano de 2021, a empresa norte-americana sediada em Cupertino disse que as suas tecnologias vão permitir ter discos rígidos com uma capacidade de armazenamento de até 120 TB até ao ano de 2030.