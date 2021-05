Apple lança iOS 14.6 e iPadOS 14.6 beta 3 para programadores

No caminho de mais uma versão do iOS, a Apple lançou há agora o iOS 14.6 beta 3. Esta versão está disponível para programadores e vem com algumas novidades quer para o iPhone, quer para o iPad. A Apple tem atualmente como versão oficial o iOS 14.5 que foi uma grande revolução no que toca à monitorização do utilizador por parte das aplicações para os sistemas operativos móveis da empresa de Cupertino.

Agora, numa versão ainda um pouco desconhecida quanto aos seus intentos, já se pode instalar esta beta.

iOS 14.6 sairá antes da apresentação do iOS 15

Não seria previsível que o iOS 14.6 saísse antes da apresentação do iOS 15. Isto é, em breve, no próximo evento WWDC 2021, como é costume, a Apple irá apresentar o novo sistema operativo para iPhone (e consequentemente para iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV e HomePod).

Contudo, e tendo em conta que esta é já a beta 3, no final de junho, início de julho poderá ser lançada a versão final do iOS 14.6.

Hoje, a nova versão do iOS 14.6 beta 3 está disponível para programadores através de uma atualização over-the-air que pode ser descarregada e instalada em Definições > Geral > Atualização de Software. Conforme pode ser visto, esta atualização tem o número de compilação 18F5065a.

O que há de novo?

Para já não são percebidas alterações de maior. Contudo, poderão aparecer novos recursos na app Apple Podcasts para a plataforma de assinaturas de Apple Podcasts, que será lançada ainda este mês. Há seguramente correções normais

A Apple também lançou o tvOS 14.6 beta 3 para programadores, bem como o HomePod Software versão 14.6. Existem também atualizações de software para Apple Watch e Mac.

Se depois de instalarem esta atualização encontrarem novidade, coloquem nos comentários as novidades descobertas.

